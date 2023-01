NHL 23 - Diese Spieler sind im Team des Jahres

Die TOTY-Saison startet. Im Januar ist Bewertungssaison bei EA SPORTS: Los geht's mit dem der NHL. Bekannte Gesichter, aber keine Deutschen. Hier ist die Starting Six.

Auch in NHL gibt es alljährlich ein Team des Jahres (TOTY). Das zieht EA SPORTS zwar deutlich kleiner auf, das Prinzip ist aber dasselbe: Die besten Spieler des Jahres erhalten eine besondere Karte im Ultimate Team-Modus. Nach der Nennung einer ersten Liste von Nominierten Anfang dieser Woche hat EA SPORTS die Starting Six ausgewählt.

Igor Shesterkin

Als Torwart der New York Rangers erzielte Shesterkin bei seinem Debüt in den NHL-Playoffs 2022 mit 79 Paraden einen neuen Mannschaftsrekord für Paraden in einem Play-off-Spiel und die zweitmeisten Paraden in einem Play-off-Spiel der gesamten Liga. Nach Abschluss der Play-offs wurde Shesterkin außerdem in das First Team All-Star gewählt. Die Paradenquote von .935 in der Saison 2021-2022 war zudem die dritthöchste in der Geschichte der Liga unter den Torhütern, die mindestens 50 Spiele in einer Saison bestritten.

Igor Shesterkin - New York Ranger - Torhüter EA SPORTS

Cale Makar

Weithin als einer der besten Verteidiger und Spieler der NHL angesehen, gewann Makar 2022 mit den Colorado Avalanche den Stanley Cup und erhielt die Conn Smythe Trophy als wertvollster Spieler der Play-offs 2022. Für seine starke Saison 2021-2022 wurde Makar außerdem mit der Norris Trophy als bester Allround-Verteidiger der Liga ausgezeichnet. Im vergangenen Jahr erzielte er in 195 Spielen seinen 200. Karriere-Punkt, den schnellsten aller NHL-Verteidiger, die diesen Meilenstein erreichten.

Cale Makar - Colorado Avalanche - Verteidiger EA SPORTS

Roman Josi

Im vergangenen Jahr erzielte Verteidiger Josi 96 Punkte für die Nashville Predators und wurde damit zum besten Punktesammler der Saison und brach den bisherigen Rekord von Paul Kariya (85 Punkte) aus der Saison 2005/06. Mit seinen 96 Zählern ist Josi auch der erste Verteidiger seit Ray Bourque in der Saison 1993/94, der 90 Punkte in einer einzigen Saison erzielt hat.

Roman Josi - Nashville Predators - Verteidiger EA SPORTS

Connor McDavid

Der Center, der von vielen als der schnellste Spieler der Liga angesehen wird, brachte seine Edmonton Oilers 2022 bis ins Finale der Western Conference und führte mit zehn Toren und 23 Assists alle Play-off-Spieler an. McDavid war außerdem der erste Spieler seit Peter Forsberg im Jahr 2002, der in der Torschützenliste an erster Stelle stand, ohne in der Endrunde zu spielen.

Connor McDavid - Edmonton Oilers - Stürmer EA SPORTS

Im Eröffnungsspiel der Saison 2022-23 erhöhte McDavid seine Gesamtpunktzahl in seiner Karriere auf 700. Damit ist er der sechstschnellste Spieler, der diesen Meilenstein je erreicht hat, und der schnellste Spieler seit den 1980er Jahren. McDavid wurde Zweiter bei der Wahl zur Hart Trophy 2021/2022.

Nathan MacKinnon

Als historischer Ausnahmekönner in der Postseason war MacKinnon, mit 13 Toren in den Play-offs bester Scorer, auch Teil des Stanley-Cup-Champions Colorado Avalanche im Jahr 2022. Nach der Unterzeichnung einer Vertragsverlängerung, die im Hinblick auf den durchschnittlichen Jahreswert die höchste in der Ligageschichte wäre, erbringt Center MacKinnon weiterhin hervorragende Leistungen.

Nathan MacKinnon - Colorado Avalanche - Stürmer EA SPORTS

Auston Matthews

In der Saison 2021/22 stellte Matthews den Rekord für die meisten Tore eines in den USA geborenen Spielers und eines Maple Leafs in einer einzigen Saison auf und gewann schließlich zum zweiten Mal in Folge die Rocket Richard Trophy, den Ted Lindsay Award für den herausragendsten Spieler und die Hart Trophy für den wertvollsten Spieler.

Auston Matthews - Toronto Maple Leafs - Stürmer EA SPORTS

Matthews ist auch der schnellste Spieler der Leafs, der in seiner Karriere 500 Punkte erzielen konnte. Der 25-jährige Center schoss 60 Tore in der letzten Saison, obwohl er neun Spiele verpasste.