Neuzugang aus Finnland: Red Bulls holen Lancaster

Der EHC Red Bull München ist noch einmal auf dem Transfermarkt tätig geworden und hat Verteidiger Les Lancaster verpflichtet. Der US-Amerikaner spielte zuletzt für den Tabellenführer der finnischen Liga.

Les Lancaster steht ab jetzt für Red Bull München auf dem Eis. IMAGO/All Over Press Finland

Der amtierende deutsche Meister EHC Red Bull München hat auf die langfristigen Ausfälle der Verteidiger Adam Almquist und Dominik Bittner mit der Verpflichtung von Les Lancaster reagiert. Der 28-Jährige stand zuletzt für den finnischen Tabellenführer Ilves Tampere auf dem Eis. Die neue Nummer 74 ist aber nicht der einzige Neuzugang in der Münchner Defensive, vergangene Woche hatte der aktuelle DEL-Vierte bereits Emil Johansson zurückgeholt.

Managing Director Christian Winkler ist überzeugt davon, dass der US-Amerikaner den Münchnern weiterhelfen wird: "Als wir Wind davon bekommen haben, dass Les eventuell verfügbar wäre, haben wir uns intensiv mit dieser Personalie auseinandergesetzt. Die Rückmeldungen über ihn waren ausschließlich positiv. Zudem gab er uns das Gefühl, unbedingt nach München wechseln zu wollen. Wir freuen uns, zukünftig einen solch spielstarken Verteidiger in unseren Reihen zu wissen."

Mein Ziel ist natürlich, mit der Mannschaft um den Titel zu kämpfen. Lancaster will mit München die Meisterschaft verteidigen

Lancaster war 2021 nach Finnland gewechselt und hatte in 171 Spielen für den 16-maligen finnischen Meister 100 Scorerpunkte (27 Tore, 73 Assists) gesammelt, blickt nun aber voller Vorfreude auf seine Zeit in der bayerischen Landeshauptstadt: "Ich kenne zwar noch keinen meiner zukünftigen Teamkollegen persönlich, habe aber schon gegen einige von ihnen gespielt. Mein Ziel ist natürlich, mit der Mannschaft um den Titel zu kämpfen. Meine Verlobte und ich haben in den vergangenen Tagen bereits sehr viel über die Stadt recherchiert. Wir freuen uns beide darauf, unsere neue Heimat zu erkunden."

Das nächste Spiel in der DEL absolvieren die Münchner am Sonntag. Dann geht es auswärts zu den Grizzlys Wolfsburg, die aktuell Tabellenplatz sechs in der DEL belegen.