Neuordnung bei Norwegen: Riise folgt auf Sjögren

Wenig überraschend hat der norwegische Fußballverband Rekordnationalspielerin Hege Riise zur neuen Cheftrainerin des Frauen-Teams befördert. Martin Sjögren war nach dem frühen EM-Aus zurückgetreten.

Ist nun für die A-Nationalmannschaft der Frauen in Norwegen verantwortlich: Hege Riise. IMAGO/Bildbyran

Nur drei Punkte, 4:10 Tore, davon ein 0:8 gegen den späteren Europameister England, Vorrunden-Aus. Am Mittwoch präsentierte Norwegen nach missratener EM eine neue Cheftrainerin. Rekordnationalspielerin Hege Riise folgt auf Martin Sjögren, der sich nach dem Turnier in England "völlig leer" fühlte und seinen Posten vorzeitig geräumt hatte.

"Wir müssen alles, was in den letzten Wochen passiert ist, mit brutaler Ehrlichkeit auswerten, um uns davon zu erholen", hatte die frühere Weltfußballerin Ada Hegerberg nach dem Aus in der Gruppenphase gefordert.

Der norwegische Fußballverband hat die EM nun analysiert und Wunschkandidatin Riise für Sjörgen, dessen Vertrag noch bis zur WM 2023 gelaufen wäre, auf den Cheftrainer-Posten gehoben.

Mit 188 A-Länderspielen ist Riise Norwegens Rekordnationalspielerin. In ihrer aktiven Zeit wurde sie mit Norwegen in den 90er-Jahren Europa- und Weltmeisterin, 2000 in Sydney auch Olympiasiegerin. Risse war zuletzt für die U-19-Juniorinnen ihres Landes zuständig.