Neues Team in der ELF: Munich Ravens gehen an den Start

#21: NFL-Start! Previews auf die Topspiele in Week 1

Endlich ist es soweit – die NFL knallt wieder los! Zur Einstimmung auf eine grandiose Saison beschäftigen sich Kucze, Detti und Michael heute mit den Top-Duellen des ersten Spieltags. Wie läuft der Auftakt der Bills beim Titelverteidiger, den Los Angeles Rams? Wie schlagen sich die Chiefs im ersten Spiel ohne Tyreek Hill bei den Arizona Cardinals? Und natürlich blicken die Jungs auch auf die Knaller in Prime Time: Das Comeback von Tom Brady mit den Buccaneers in Dallas sowie die Rückkehr von Russell Wilson nach Seattle mit seinem neuen Team, den Denver Broncos. Abschließend wird noch in die Glaskugel geblickt! Wer wird MVP, wer wird Defensive Player Of The Year – und wer steht Anfang Februar 2023 im Super Bowl in Phoenix??? Hört rein und erfahrt es schon heute… Die nächste Ausgabe von „Icing the kicker“ gibt es nächsten Donnerstag. Foto Credit: IMAGO / ZUMA Wire