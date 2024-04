Neuer trifft Handball-Legende Andersson

Fußball-Nationaltorhüter Manuel Neuer hat sich für den Saisonendspurt noch ein paar wichtige Tipps von einem ehemaligen Weltklasse-Keeper im Handball geholt: Der 38 Jahre alte Kapitän des FC Bayern traf sich mit Mattias Andersson, dem Torwarttrainer des DHB-Teams.

"Wir wollen über den Tellerrand hinausschauen, auch von anderen Sportarten lernen und durch solch einen Einblick besser werden. Der Austausch war herausragend gut", sagte Bayern Münchens Torwarttrainer Michael Rechner nach dem Workshop am Münchner Vereinsgelände an der Säbener Straße.

Neben Rechner und den Profitorhütern Manuel Neuer, Sven Ulreich und Daniel Peretz waren von Bayern-Seite auch Torwart-Talente der Münchner sowie die Campus-Torwarttrainer um Koordinator Tom Starke bei dem interdisziplinären Austausch mit Handball-Legende Mathias Andersson dabei.

Der Schwede, siebenmaliger deutscher Meister mit dem THW Kiel und der SG Flensburg-Handewitt sowie Champions-League-Sieger und Europameister, zeigte den Fußballern spezielle Übungen aus dem Handball. Inhalte der Diskussion waren zudem auch Gemeinsamkeiten im Torwartspiel sowie mentale Aspekte. Der 46-Jährige arbeitet seit 2020 beim DHB als Torwarttrainer und zudem noch in Kiel.

Manuel Neuer ist selbst häufiger beim Handball zu sehen: Seine Frau Annika spielte selbst in der zweiten Liga, sein Schwager Christopher Bissel ist für den HC Erlangen in der Handball Bundesliga aktiv und sein Schwiegervater Dr. Carsten Bissel Präsident des Vereins, der seine Heimspiele in Nürnberg austrägt.

Die jungen Talente bekamen bei dem Austausch auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen und sich Tipps zu holen, heißt es auf der Webseite des FC Bayern München. Für den Fußball-Rekordmeister ging es dabei neben dem Austausch mit Mattias Andersson auch darum, die Verbindung unter den Torhütern zu stärken.

"Wir wollen die Verzahnung mit dem Campus weiter forcieren und die Jungs auch mit Manuel Neuer, Sven Ulreich und Daniel Peretz zusammenbringen. Die Jungs vom Campus sollen davon lernen und profitieren", erklärte Rechner nach dem Termin.