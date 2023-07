Neuer Trainer mit Stallgeruch: Viktoria Berlin untermauert Aufstiegsambitionen

Drittligist Viktoria Berlin setzt im Aufstiegskampf vor der Saison einen neuen Impuls. Statt Alejandro Pietro steht in der neuen Saison Dennis Galleski an der Seitenlinie.

Statt Auswahlmannschaften wird er in Zukunft den FC Viktoria Berlin betreuen: Dennis Galleski. picture alliance/dpa

Der FC Viktoria 1899 Berlin hat es sich zum Ziel gesetzt, langfristig in die Bundesliga aufzusteigen. Nachdem in der vergangenen Saison der Zweitligaaufstieg in der Relegation gegen den HSV (0:3, 1:3) verpasst wurde, wagen die Berlinerinnen einen neuen Anlauf. Dafür soll Trainer Dennis Galleski neue Impulse setzen, wie der kicker exklusiv erfuhr.

Der 28-Jährige war am DFB-Stützpunkt Köpenick tätig, dann arbeitete er beim Berliner Verband in der Aus- und Fortbildung der Trainerinnen und Trainer. Zudem betreute er Auswahlmannschaften. Nun kehrt er zurück zum FC Viktoria Berlin - wo alles begann.

"Mehr als nur ein Job"

"Das Projekt beim FC Viktoria Berlin ist für mich eine der spannendsten Herausforderungen derzeit im Fußball. Es gibt ambitionierte Ziele und eine klare Vision", so Galleski. Er möchte die Entwicklung des Projekts entscheidend voranbringen. Galleski spielte selbst zehn Jahre lang für die Berliner und machte in der U 14 auch seine ersten Schritte als Trainer. "Es ist für mich mehr als nur ein Job als Trainer", betont er.

Im Kampf um den Aufstieg möchte er "richtig guten Fußball" spielen. "Wir finden uns in einer ausgeprägten Konkurrenzsituation wieder, in der wir jede Woche versuchen wollen, bestmögliche Ergebnisse zu erzielen."

Der Verein um Mitgründerin und Ex-Nationalspielerin Ariane Hingst macht keinen Hehl aus seinen großen Ambitionen. Viktoria möchte ein anderer Klub sein und den Frauenfußball fördern. Berlin brauche einen großen Namen im Frauenfußball - und diese Rolle möchte in Zukunft der FC einnehmen.

In der ersten Pokalrunde Mitte August trifft die Viktoria auf Regionalligist TSV Barmke. In der Regionalliga Nordost geht es eine Woche später los, wenn die Galleski-Elf auf die zweite Mannschaft von Turbine Potsdam trifft.