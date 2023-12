Neuer Modus in eFootball 2024: Mischung aus Meisterliga und Dreamteam?

Mit MyLeague fügt Konami einen neuen Modus in eFootball hinzu. Dieser erinnert auf den ersten Blick an eine Kombination aus Meisterliga und Dreamteam.

Was die Community sich in eFootball 2024 wünscht, war schnell ersichtlich. Vor einigen Tagen setzte Konami auf X einen Post ab, in dem nur das Datum 7.12.2023 stand. Vielen Fans war klar: An diesem Tag erscheint ein neues Update. Die Hoffnung der Spielerschaft: die Meisterliga in eFootball.

Gemeint ist damit der Offline-Karrieremodus, der zuletzt in Pro Evolution Soccer spielbar war. Seit der Umwandlung zu eFootball fehlt die Möglichkeit, eine Laufbahn als virtueller Manager zu starten. Daher die spannende Frage: Ändert dies das neue Update?

Karrieremodus für Dreamteams

Die Antwort ist schwierig - sie lautet ja und nein. Tatsächlich ist das Zugpferd der Version 3.2.0 ein neuer Modus. Auf den ersten Blick vereint MyLeague sowohl Dreamteam als auch Meisterliga. In der Mitteilung heißt es, in My League "spielen die Nutzer mit ihrem Dreamteam jeweils eine Saison gegen die KI. Sie können Leihspieler von der Mannschaft hinzufügen, die sie in der Liga ausgewählt haben. Während der gesamten Saison gibt es Wettereffekte und verschiedene neue Zwischensequenzen, einschließlich einer besonderen Trophäenfeier, wenn man am Ende der Saison die Tabelle anführt. Dieser Spielmodus kann so beliebig oft gespielt werden, das Wechseln der Liga, sobald die Saison abgeschlossen ist, ist ebenfalls möglich".

War es das dadurch für die Meisterliga? Gegenüber kicker eSport erklärte Konami, dass man "für neue Inhalte sorgen möchte". Eben "etwas anderes im Vergleich zu Pro Evolution Soccer". Ausgeschlossen sei ein separater Karrieremodus im Laufe der Zeit daher nicht, wäre aber im Vergleich zur bekannten Meisterliga überarbeitet.

Minispiele und neuer Trick für die Offensive

Zusätzlich zu MyLeague implementiert der Entwickler Koop-Eventräume und Login-Minispiele. In Letzteren können sich die Spieler in "kurzweiligen Minispielen messen und Gegenstände gewinnen, mit denen sie ihre Dreamteams verbessern oder sogar neue Spieler erhalten können". Dauerbrenner, die an "aufeinanderfolgenden Tagen" daran teilnehmen, bekommen die Chance auf größere Belohnungen - wie "mächtige Spieler des Karten-Typs Episch". Allerdings werden diese nur durch eine Verlosung vergeben.

Im Koop-Modus können künftig Spieler mit Fremden ein Dreierteam bilden - oder mit ihren Freunden. Außerdem lässt sich über Emojis auf Ereignisse im Spiel reagieren. Abschließend erhält das eFootball 2024 einen neuen Skill - "Blitz Curler" genannt. Dieser "ermöglicht scharfe, kontrollierte Schüsse mit vertikaler Drehung, wenn der Spieler den dominanten Fuß benutzt und mehr als 50 Prozent der Kraftanzeige einsetzt". Diese neuen Features sind aber noch nicht alle Veränderungen rund um eFootball. So bestätigte Konami gleichzeitig, dass die Championship Pro Geschichte ist und durch den offenen Wettbewerb Club Events ersetzt wird.