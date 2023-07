Neue Reform: FA Cup bricht wohl mit Traditionen

Der traditionsreiche FA Cup soll einschneidende Änderungen erfahren, was auch eine Reaktion auf die Champions-League-Reform ist.

Er ist der älteste Fußball-Wettbewerb der Welt: der FA Cup, das englische Pendant zum DFB-Pokal. Nun, wie englische Medien übereinstimmend berichten, steht ihm die größte Reform in seiner 152-jährigen Geschichte bevor.

Ab der Spielzeit 2024/25 sollen unter anderem die charakteristischen Wiederholungsspiele nach Unentschieden abgeschafft werden - nicht die einzige Änderung. So sei vorgesehen, die Partien der ersten Runden unter der Woche auszutragen, nicht wie bisher an Wochenenden, an denen der Liga-Betrieb dann schon mal aussetzen muss.

Die Reform des FA Cup ist an dieser Stelle auch eine Reaktion auf die der Champions League, die ab 2024 einen neuen Modus mit deutlich mehr Spielen vorsieht. Im englischen Fußballkalender, in dem beispielsweise auch die Spiele im League Cup einiges an Platz einnehmen, kommt diese Umstellung noch mehr zum Tragen. So könnte auch das FA-Cup-Finale, bisher stets an einem Wochenende ohne Liga-Spiele ausgetragen, auf einen Premier-League-Spieltag verlegt werden.

Die kleinen Vereine haben finanzielle Einbußen

In der "Times" mahnte der ehemalige FA-Boss David Bernstein und warnte vor einem Kontrollverlust des Verbandes und einer "Schwächung des Pokals". Gerade die kleineren Vereine, die von den Wiederholungsspielen finanziell profitierten, gelten ebenfalls als Gegner der Veränderungen.

Neben der Anpassung an die Champions League geht die FA-Cup-Reform auch mit dem Anvisieren eines neuen Zehnjahresvertrages einher, durch den sich der Verband vor allem in puncto Auslandsvermarktung mehr TV-Gelder erhofft.

Amtierender FA-Cup-Sieger ist die Triple-Mannschaft von Manchester City, Rekordträger im ältesten Wettbewerb der Fußballwelt bleibt mit 14 Erfolgen Vizemeister FC Arsenal.