Neue Nummer zehn: Altach-Torjägerin Campbell wechselt nach Freiburg

Nach Annie Karich steht der zweite Winter-Neuzugang des SC Freiburg fest: Eileen Campbell verlässt ihre österreichische Heimat und wechselt in die deutsche Bundesliga. In der vergangenen Saison wurde sie zu Österreichs Fußballerin des Jahres gewählt.

Der SC Freiburg rüstet nach der schon feststehenden Verpflichtung von Annie Karich seinen Kader im Winter weiter auf. Vom SPG SCR Altach/FFC Vorderland, Tabellenzweiter der österreichischen Bundesliga, kommt Eileen Campbell in den Breisgau.

Die 23-jährige Stürmerin aus Feldkirch zählte bei den Altachern zu den absoluten Schlüsselkräften und wurde in der vergangenen Saison nach 15 Treffern zu Österreichs Fußballerin des Jahres gewählt. Nun wagt sie den nächsten Karriereschritt. Über die Transfermodalitäten wurde zwischen den beiden Vereinen Stillschweigen vereinbart.

"Der Wechsel nach Freiburg ist für mich und meine Karriere ein großer Schritt. Insbesondere auch, weil ich meinen hundertprozentigen Fokus auf Fußball legen kann und die Doppelbelastung mit meinem Job wegfällt", so Campbell, die es in der aktuellen Saison auf zwei Treffer in neun Ligaspielen brachte.

"Perfekter Verein für den Start in die Bundesliga"

In Altach war Campbell in den vergangenen viereinhalb Jahren die erfolgreichste Torschützin und erzielte in 44 Pflichtspielen 26 Tore. Beim Vorarlberger Bundesligisten reifte sie auch zur Nationalspielerin, als die sie seit ihrem Debüt beim 3:0-Sieg im Testspiel gegen die Slowakei am 15. November 2022 in neun Einsätzen drei Treffer beisteuern konnte.

"Mit Eileen gewinnen wir eine technisch starke Spielerin, die in unserer Offensive für noch mehr Gefahr sorgen kann", sagte SC-Abteilungsleiterin Birgit Bauer-Schick über ihren Winterneuzugang. "Ich denke, dass der SC Freiburg für mich der perfekte Verein für den Start in die Bundesliga ist", meinte Campell selbst: "Ein Klub, der gut in der Liga etabliert ist und zudem auf junge Spielerinnen setzt."

"Sowohl sportlich als auch menschlich schmerzt der Abgang sehr", ließ sich Altachs Sportdirektor Tobias Thies zitieren, der aber auch ein lachendes Auge hat: "Die Entwicklung von Eileen Campbell über die zurückliegenden viereinhalb Jahre ist beeindruckend und der Wechsel in eine europäische Top-Liga ist der logische nächste Schritt."