Neu-Kapitän Kurzweg verlängert vorzeitig in Würzburg

Peter Kurzweg hat seinen Vertrag bei den Würzburger Kickers vorzeitig verlängert. Der neue Kapitän der Unterfranken soll "ein Fixpunkt in den kommenden Spielzeiten sein", wie Trainer Marco Wildersinn betonte.

Peter Kurzweg spielt zum dritten Mal in seiner Karriere für die Würzburger Kickers. Getty Images

Im Januar 2022 war Kurzweg vom damaligen Zweitligisten FC Ingolstadt zum dritten Mal nach Würzburg gewechselt. Den Absturz in die Viertklassigkeit konnte der Linksverteidiger zwar nicht verhindern, trat den Weg in die Regionalliga Bayern aber mit den Unterfranken an - und verlängerte nun sogar seinen Vertrag vorzeitig bis 2024. "Der eingeschlagene Weg hat mich sehr positiv gestimmt. Ich möchte meinen Teil zum Neuanfang beitragen, um etwas Gutes zu schaffen, und weiter vorangehen", begründet der 28-Jährigen diesen Schritt.

Kurzweg, der die Kickers künftig als Kapitän anführen wird, hatte schon nach seiner Ausbildung bei 1860 München von 2015 bis 2017 für den FWK gespielt. Nach einer Saison bei Union Berlin in der 2. Liga kam er 2018 zurück, verließ den Klub aber nach nur einem Jahr erneut, diesmal Richtung Ingolstadt. Der gebürtige Dachauer hat insgesamt exakt 100 Drittliga-Spiele und 37 Zweitliga-Partien bestritten.

Erfahrung, auf die Kickers-Coach Wildersinn beim Neuaufbau in der Regionalliga setzt: "Peter ist ein richtig guter Typ, der auf dem Platz immer Vollgas gibt und auch neben dem Spielfeld vorneweggeht. Er wird ein Fixpunkt in den kommenden Spielzeiten sein. Daher haben wir uns auch auf ihn als unseren Kapitän festgelegt."