Neu an Oblaks Seite: Atletico holt Rumäniens Nationaltorwart Moldovan

Seit Jahren hütet Jan Oblak das Tor von Atletico Madrid. Die Colchoneros haben dem Slowenen nun einen neuen Konkurrenten an die Seite gestellt, ebenfalls ein Nationaltorwart.

Horatiu Moldovan wechselt von Rapid Bukarest zu Atletico, wie die Madrilenen am Mittwoch bestätigten. Der 26-Jährige ist seit 2022 rumänischer Nationaltorwart und hat für sein Heimatland bislang acht Länderspiele bestritten. Für seinen bisherigen Arbeitgeber sammelte er in der laufenden Saison in 22 Einsätzen zehn weiße Westen.

Moldovan erhält bei den Colchoneros einen Dreieinhalbjahresvertrag und füllt den Kader auf der Torhüter-Position neben Platzhirsch Jan Oblak und dem Kroaten Ivo Grbic (28) auf. Der slowenische Nationalkeeper Oblak, inzwischen 31 Jahre alt, spielt trotz vieler Wechselgerüchte, die sich um ihn rankten, seit 2014 für Atleti und gewann mit dem Klub unter anderem Meisterschaft und Europa League.

Dritter Rumäne in der Geschichte Atleticos

Moldovan indes, der seine Profikarriere in seiner Heimatstadt bei CFR Cluj begann und später unter anderem auch für Sepsi und Arad spielte, wird der dritte rumänische Profi in der Geschichte Atleticos - nach Daniel Claudiu Prodan (1996 bis 1998) und Cosmin Contra (2002 bis 2005). Der Schlussmann hat den Medizincheck in Spaniens Hauptstadt bereits bestanden und wurde zur Vertragsunterschrift in der Klubzentrale von CEO Miguel Angel Gil empfangen.

Atletico belegt aktuell Rang vier in La Liga und ist sowohl in der Champions League wie auch in der Copa del Rey noch mit von der Partie. In der Königsklasse geht es für die Mannschaft von Trainer Diego Simeone im Achtelfinale gegen Inter Mailand, im Königspokal wiederum im Viertelfinale gegen den FC Sevilla.