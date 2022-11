Netzwerk "Fußball stiftet Zukunft" prämiert fünf Vereine

Das Stiftungs-Netzwerk "Fußball stiftet Zukunft" hat am Donnerstag erstmals fünf Vereine mit dem Zukunftspreis ausgezeichnet. Prämiert wurden Klubs, die "mit ihrem innovativen Engagement lokale soziale und ökologische Lösungen möglich gemacht haben".

Die Preisträger - FC Internationale Berlin 1980 mit dem Projekt "Interaction", DJK/FC Ziegelhausen-Peterstal 1926 mit dem Projekt "Transparenz", Ibbenbürener Kickers/Cheruskia Laggenbeck mit dem Projekt "Fußball für Alle", TV Fischbek von 1921 mit dem Projekt "Hamburger Stadtteil - Neugraben - Fischbek" und Vorwärts Spoho 1998 mit dem Projekt "Fair handeln. Auf und neben dem Platz" - erhielten jeweils 5000 Euro sowie weitere Austauschangebote, Hospitationen oder Mentoring bei und durch die Netzwerkmitglieder.

Alle ausgezeichneten Vereine überzeugten die Jury um Stefan Kießling, Ralf Rangnick und Manuel Neuer mit "erfolgreich implementierten und zertifizierten Nachhaltigkeitskonzepten, neuen Beteiligungsformen, der Verbindung von Vereinssport und handwerklicher Bildung sowie Fußballangeboten als inklusives und Generationen verbindendes Erlebnis", lobt das Netzwerk, das den Preis im Dortmunder Fußballmuseum vergab.

"Vereine verdienen meine größte Hochachtung und Anerkennung. Größtenteils wird die Arbeit dort ehrenamtlich betrieben - wovon unter anderem auch ich damals bei meiner ersten Station in Greifswald profitiert habe und so erste wichtige Schritte in meiner Karriere gehen konnte", befindet Toni Kroos, dessen Stiftung Teil des Zusammenschlusses ist: "Mit dem Zukunftspreis wollen wir Vereinen eine kleine Unterstützung geben und motivieren, weiter zu machen." Sein ehemaliger Teamkollege Manuel Neuer ergänzt: "In Fußballvereinen wird nicht nur Sport getrieben, sondern Miteinander gestaltet und Solidarität gelebt. Das hat mich auch persönlich geprägt."

Dem Netzwerk gehören unter anderem die DFL-Stiftung, die DFB-Stiftungen Sepp Herberger und Egidius Braun, die Stiftungen der Nationalmannschaft, vieler Profivereine sowie von Neuer, Kroos, Franz Beckenbauer, Fritz Walter oder Robert Enke an.