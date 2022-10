NBA streamt ab sofort alle Spiele von Supertalent Wembanyama

Die NBA befeuert den Hype um Supertalent Victor Wembanyama von sich aus weiter und verfolgt ihn ab sofort auf Schritt und Tritt. Auch Holger Geschwindner schwärmt von ihm.

Wie die Liga am Donnerstag mitteilte, werden künftig alle Partien von Wembanyama und seinem Pariser Vorort-Klub Metropolitans 92 live und kostenlos in der NBA-App gestreamt. Der 2,23 Meter große Franzose gilt als größtes Talent, seit LeBron James vor rund 20 Jahren in die beste Basketball-Liga der Welt gewechselt ist.

Wembanyama wird als klare Nummer eins im Draft 2023 gehandelt, spielt aber in der laufenden Saison noch in Frankreich. Neben seiner Größe gelten seine Beweglichkeit und sein Wurf als größte Trümpfe.

Geschwindner: "Er ist ein Haufen Talent"

Auch Dirk Nowitzkis Basketball-Mentor Holger Geschwindner ist von den Fähigkeiten Wembanyamas überzeugt. "Er ist ein Haufen Talent und ein pfiffiges Kerlchen", sagte Geschwindner der Deutschen Presse-Agentur über den 18-Jährigen. Geschwindner hatte im Sommer 2021 bereits mit Wembanyama zusammengearbeitet.

"Ich hoffe, er hat Glück. Er hat gute Ideen mit eingebracht - er kann abliefern, was früher nur die Kurzen konnten", sagte Geschwindner. In der NBA wird erwartet, dass Teams in dieser Spielzeit absichtlich Spiele abschenken, um in der Verlosung um den ersten Draftpick - und damit voraussichtlich Wembanyama - bessere Chancen zu haben.

Der Franzose selbst möchte sich nicht mit den Größen der Szene vergleichen. Sein Ziel sei es, "etwas zu sein, was ihr noch nie erlebt habt".