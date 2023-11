NBA 2K24: Upgrades für deutsches Weltmeister-Duo

Nach dem Start der regulären Saison in der NBA hat 2K die virtuellen Bewertungen einiger Spieler angepasst. Mit Dennis Schröder und Moritz Wagner profitieren zwei Weltmeister.

Zwei Weltmeister auf Augenhöhe: Mit jeweils vier Siegen aus acht Partien sind sowohl die Toronto Raptors als auch Orlando Magic in die neue reguläre Saison gestartet. Bei beiden Franchises steht jeweils ein WM-Sieger aus Deutschland im Kader: Dennis Schröder läuft für die Raptors auf, Moritz Wagner für Orlando Magic.

Beide profitieren in NBA 2K24 nun von Upgrades ihrer Gesamtbewertung. Während Wagner einen Zähler auf sein bisheriges Overall-Rating von 76 erhält und fortan bei 77 steht, bekommt Schröder sogar drei Pluspunkte. Damit knackt er die 80er-Marke. Der 30-Jährige spielte beim Auswärtssieg in Dallas stark auf - dort kam Schröder auf 18 Punkte, fünf Vorlagen, zwei Rebounds, zwei Steals und einen Block. Dadurch hatte er erneut großen Anteil am Gewinn einer Partie der Raptors, die ihren zweiten Sieg in Folge feiern konnten.

Curry und Embiid schließen zu Jokic auf

Die beiden Weltmeister sind jedoch nicht die einzigen, die sich über ein Upgrade in NBA 2K24 freuen können. Für eine Reihe weiterer Spieler gab es Anpassungen nach oben - etwa für Joel Embiid und Steph Curry. Im Ranking der besten Akteure der Basketball-Simulation teilten sich die beiden zum Release mit LeBron James sowie Giannis Antetokounmpo den zweiten Platz.

Nun haben Embiid und Curry die Stars hinter sich gelassen. Sowohl der Point Guard der Golden State Warriors als auch Power Forward der Philadelphia 76ers stehen fortan zusammen auf dem zweiten Rang - dank ihres nun auf 97 erhöhten Gesamtratings. Die Nummer eins bleibt weiterhin Nikola Jokic mit 98. Für Rookie Victor Wembanyama ist es zumindest im Spiel noch ein weiter Weg dahin, doch auch dieser nimmt Formen an. Aufgrund der bisher überragenden Leistungen ziert seine Gesamtbewertung nun eine 86, was zwei Zähler mehr sind als zuvor.

Das größte Upgrade erhielt Dereck Lively II. Das Overall-Rating des Erstrunden-Picks wurde um satte sieben Punkte nach oben korrigiert und steht nun bei einer 79. Die höchste Abstufung hielt sich dagegen in Grenzen. Maximal zog 2K drei Zähler ab, was insgesamt sechs Spieler betraf - darunter Andrew Wiggins von den Los Angeles Lakers. Die sind bisher nicht allzu gut in die Saison gestartet, anders als Titelverteidiger Denver Nuggets. Geht es nach dem Orakel von 2K, wird jedoch keiner von beiden Meister.