Nationalmannschaftspause: Barcelona nur noch mit drei Spielern

Elf der 14 Spieler des FC Barcelona sind in dieser Woche mit ihrer Nationalmannschaft unterwegs. Für einige von ihnen stehen noch entscheidende Spiele an, um sich für die Weltmeisterschaft 2025 zu qualifizieren.

Neben den Verletzten Domen Makuc, Pol Valera und Jaime Gallego, die weiter an ihrer Genesung arbeiten, bleiben lediglich Aitor Ariño, Thiagus Petrus und Haniel Langaro zum Training in Barcelona.

Gonzalo Pérez de Vargas, Aleix Gómez und Javi Rodríguez spielen mit Spanien in Hin- und Rückspiel gegen Serbien um ein Ticket für die Weltmeisterschaft.

Auch das slowenische Team von Blaz Janc kämpft gegen die Schweiz um einen Platz bei der WM in Kroatien, Dänemark und Norwegen. Auch Luis Frade möchte sich mit Portugal im Spiel gegen Bosnien und Herzegowina das Ticket sichern.

Sechs Spieler starten in die Olympia-Vorbereitungen

Wenn in zwei Monaten die Olympischen Spiele in Paris beginnen, hoffen sechs Spieler des FC Barcelona auf einen Einsatz in Frankreich. Im Vorlauf auf das Turnier bestreitet Europameister Frankreich rund um Dika Mem, Tim N'Guessan und Melvyn Richardson nach einem Lehrgang auf Korsika ein Testspiel gegen die USA.

Deutschlands Vorrundengegner Schweden spielt nach einem Lehrgang in Norwegen ebenfalls gegen die USA und auch der Vergleich mit der Mannschaft von Alfred Gislason wartet auf das Team von Glen Solberg, der die beiden FCB-Spieler Jonathan Carlsbogard und Hampus Wanne in den Kader berufen hat.

Beim Gjensidige Cup in Norwegen duelliert sich Torhüter Emil Nielsen mit der dänischen Nationalmannschaft mit Gastgeber Norwegen und Kroatien.