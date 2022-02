Nationalmannschaften schlagen Quartier in Herzogenaurach auf

Die DFB-Frauen und -Männer bereiten sich in Herzogenaurach auf die EM bzw. die Nations League vor. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund am Montag mit.

Die Mannschaft von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg wird erstmals bei Adidas im Gebäudekomplex "Home Ground" zu Gast sein. Vom 12. bis 18. Juni und vom 21. bis 29. Juni werden die DFB-Frauen dort zwei Trainingslager zur Vorbereitung auf die EM 2022 in England absolvieren.

"Die Rahmenbedingungen sind einfach ideal, das schließt nicht nur die kurzen Wege und das durchdachte Konzept zur sportlichen Vorbereitung ein. Ich bin mir sicher, dass wir durch die besondere Atmosphäre im Camp nochmal ein Stück weit mehr zusammenrücken und uns dieser Spirit bei der EM helfen wird", sagte Voss-Tecklenburg.

Neben dem Basiscamp, bestehend aus drei Hauptgebäuden mit einem Arbeits-, Gesundheits- und Gemeinschaftsbereich sowie rund 60 Wohneinheiten, stehen den Teams zahlreiche Sportanlagen sowie Fitnesseinrichtungen auf dem Adidas-Gelände zur Verfügung.

Die Nationalmannschaft der Männer, die bereits ihr Basiscamp für die EURO 2020 in Herzogenaurach aufgeschlagen hatte, wird vom 29. Mai bis 10. Juni im Rahmen der ersten vier Spieltage der Nations League in die "World of Sports" des Sportartikelherstellers zurückkehren.

"Dort wollen wir nicht nur den Grundstein für eine erfolgreiche Saison in der UEFA Nations League legen, sondern Bundestrainer Hansi Flick wird seine Spieler mit Blick auf die kurze Vorbereitungszeit auch bereits auf die Weltmeisterschaft im Winter in Katar einschwören", erklärte Oliver Bierhoff, Geschäftsführer Nationalmannschaften und Akademie.