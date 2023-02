Nagelsmann: "Ich bin sehr sicher, dass wir ein Topspiel machen werden"

In unmittelbarer Nähe zum Eiffelturm hat der FC Bayern in Paris sein Quartier bezogen. Ob es für die Münchner am Dienstagabend (21 Uhr, LIVE! bei kicker) bei Paris St.-Germain sportlich hoch hinaus geht, muss sich allerdings erst zeigen. Trainer Julian Nagelsmann gab sich auf der Pressekonferenz am Montagabend sehr optimistisch.

Blickt optimistisch auf die Partie in Paris: Julian Nagelsmann. IMAGO/RHR-Foto