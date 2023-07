Nächster Wechsel innerhalb der Serie A: Cuadrado geht zu Inter

Über 300-mal lief Juan Cuadrado allein für Juventus Turin auf. Ab der kommenden Saison trägt der Kolumbianer aber nicht mehr die Farben der Bianconeri, sondern die der Nerazzurri.

Spiel in der kommenden Saison für Inter Mailand: Juan Cuadrado. IMAGO/Independent Photo Agency

Nach insgesamt acht Saisons - darunter zwei als Leihspieler des FC Chelsea - trennten sich in diesem Sommer die Wege von Juan Cuadrado und Juventus Turin. Doch der Kolumbianer, der mit 362 Einsätzen (43 Tore, 64 Assists) mittlerweile fest zum Serie-A-Inventar gehört, bleibt der italienischen Liga erhalten.

Denn die Konkurrenz von Inter Mailand hat zugeschlagen und Cuadrado ablösefrei verpflichtet. Bei den Nerazzurri unterschreibt der 35-Jährige einen Einjahresvertrag bis 30. Juni 2024.

Bis zuletzt war der Mann für die rechte Außenbahn in Turin gesetzt und bestritt in der abgelaufenen Saison wettberwerbsübergreifend 47 Spiele für die Alte Dame (zwei Tore, vier Vorlagen). Insgesamt stand der Kapitän der kolumbianischen Nationalmannschaft 314-mal für Juventus auf dem Platz, traf 26-mal und bereitete 65 Treffer vor. In Turin gewann er fünfmal die italienische Meisterschaft, viermal den Pokal und zweimal die Supercoppa.

Bei Juve Stamm, jetzt Backup für Dumfries?

Bei Inter - nach Udine, Lecce, Florenz und eben Juventus die fünfte Station in Italien - trifft Cuadrado auf seiner angestammten rechten Seite auf Platzhirsch Denzel Dumfries. Der Niederländer absolvierte in den zwei Jahren seit seiner Ankunft aus Eindhoven bereits 96 Spiele für den Champions-League-Finalisten und war bislang gesetzt. Außerdem stehen mit Kapitän Matteo Darmian und Valentino Lazaro (noch) zwei weitere Spieler für die rechte Außenbahn im Kader.

Cuadrado ist der fünfte Neuzugang des Sommers für die Mannschaft von Simone Inzaghi. Zuvor verpflichtete Inter bereits Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach), Yann Aurel Bisseck (Aarhus GF), Davide Frattesi (Leihe, US Sassuolo) und Raffaele di Gennaro (AS Gubbio).