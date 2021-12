Nächster Sieben-Satz-Krimi: Kleermaker setzt sich gegen Cullen durch

Die Tagsession am Dienstag sollte vor dem prominent besetzten Abend für gute Unterhaltung sorgen. Mervyn King wurde seiner Favoritenrollte gerecht, ehe sich Ryan Searle etwas schwerer tat und Joe Cullen gegen den Debütanten Martijn Kleermaker gar über sieben Sätze gehen musste - mit dem besseren Ende für den Holländer.

Den gut besetzten Dienstag eröffneten Mervyn King und Steve Lennon in der Tag-Session. "The King" ließ gegen den Iren aber fast nichts anbrennen und setzte sich klar mit 4:0 durch. Lediglich im letzten Satz ließ er seinen Gegner einmal am Satzgewinn schnuppern, lag nach Legs mit 0:2 zurück, ehe er allerdings nochmals ernst machte und die folgenden drei Legs für sich entschied. Somit brachte er den Achtelfinaleinzug unter Dach und Fach und trifft dort am Donnerstag auf Raymond Smith.

Ebenfalls im Achtelfinale steht Ryan Searle, der Danny Noppert bezwang und sich in einer engen Partie gegen den Niederländer zurückkämpfte. Den ersten Satz entschied der 30-Jährige nämlich zu seinen Gunsten, dann drehte Searle das Spiel und kassierte im vierten Satz schließlich den Ausgleich zum 2:2. Den fünften Satz konnte er nach 0:2-Rückstand nach Legs noch mit 3:2 gewinnen und gab im möglichen Entscheidungssatz kein Leg mehr ab, was den Achtelfinaleinzug des 34-Jährigen besiegelte.

Kleermaker weist Cullen in die Schranken

Noch knapper war dann der Abschluss der Tag-Session, Joe Cullen forderte hier Martijn Kleermaker heraus - und das über die volle Distanz. Der Average des Niederländers lag zwar sechs Punkte unter dem des Favoriten aus England (95.03 Average), doch die bessere Doppelquote des vermeintlichen Außenseiters machte letztlich den Unterschied. Nach einem 0:3-Rückstand nach Sätzen kämpfte sich Cullen zwar zurück und bescherte dem ausverkauftem Ally Pally einen Entscheidungssatz, doch Kleermaker finishte letztlich übers Bulls-eye, um den Sieg im Krimi gegen Cullen (Platz 13 der Weltrangliste) einzufahren.

Anschließend wurde erst einmal alles vom vorzeitigen WM-Aus Michael van Gerwens überschattet, der aufgrund einer Corona-Infektion automatisch vom Turnier "ausschied". In der Abendsession werden dann sowohl Rob Cross als auch Mitfavorit Peter Wright um das Weiterkommen kämpfen.