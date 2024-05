Nächster Rückschlag vor Paris: Djokovic verliert Halbfinale in Genf

Der Tennis-Weltranglistenerste Novak Djokovic hat zwei Tage vor Beginn der French Open in Paris den nächsten Rückschlag erlitten.

Im Halbfinale des ATP-250-Turniers in Genf unterlag der serbische Weltranglistenerste dem Weltranglisten-44. Tomas Machac 4:6, 6:0, 1:6. Damit bleibt es dabei, dass Djokovic, der wegen seiner Formkrise eine Wildcard für das Vorbereitungsturnier auf die French Open angenommen hatte, weiter auf seinen ersten Turniersieg in dieser Saison wartet. In diesem Jahr wartet er sogar noch auf eine Finalteilnahme.

Bereits im ersten Satz zog Djokovic mit 4:6 den Kürzeren, obwohl er in diesem bereits mit 4:1 geführt hatte. In der Folge schien es, als wenn der Weltranglistenerste, der körperlich sichtlich zu kämpfen hatte und am Ende des ersten Satzes ein medizinisches Timeout zu Rate zog, sich gefunden habe. Folglich ließ er dem 23-jährigem Tschechen beim 6:0 in Durchgang zwei keine Chance. Das Aufbäumen war jedoch nur von kurzer Dauer, denn in Durchgang drei musste Djokovic seinem Kontrahenten gleich dreimal den eigenen Aufschlag abgeben. So ging der entscheidende dritte Satz mit 1:6 aus seiner Sicht zu Ende.

Machac trifft auf Ruud oder Cobolli

"Ich habe im Moment keine Reaktion, ich habe einfach um jeden Ball gekämpft", sagte Machac, der sein erstes Endspiel auf der ATP-Tour erreicht hat, im Anschluss an die Partie. "Wenn man gegen Novak spielt, hofft man einfach nur. Man versucht einfach, sein Bestes zu geben und zu sehen, was dabei am Ende rauskommt." Im Finale trifft Machac nun entweder auf Caspar Ruud oder Flavio Cobolli, die sich im zweiten Halbfinale gegenüberstehen.

Djokovic dagegen reist erst zum vierten Mal nach 2005, 2006 und 2018 ohne Turniersieg nach Roland Garros. Den bislang letzten seiner 98 Titel hat er im vergangenen Jahr beim ATP-Finale in Turin gewonnen. In der ersten Runde trifft Djokovic am Montag oder Dienstag auf den Franzosen Pierre-Hugues Herbert.