Nächster Neuer in Sevilla: Diego Alonso wagt sich auf unbekanntes Terrain

Der FC Sevilla hat einen Nachfolger für José Mendilibar gefunden. Diego Alonso unterschrieb bis Saisonende. Die Andalusier gehen mit der Verpflichtung ein gewissen Wagnis ein.

In Katar glücklos: Diego Alonso. IMAGO/Pressinphoto

Der 48-Jährige erhielt am Nervion lediglich einen Vertrag bis Saisonende. Womöglich wollen die Andalusier erst einmal abwarten, wie sich der Uruguayer schlägt - denn in Europa ist Diego Alonso als Trainer noch ein unbeschriebenes Blatt.

Seine sieben Stationen sind auf dem amerikanischen Kontinent bunt verteilt. Unter anderem trainierte er in seiner Heimat Penarol Montevideo, dann den Club Olimpia (Paraguay) und den CF Pachuca. Mit den Mexikanern gewann er die Meisterschaft 2016 und die CONCACAF Champions League 2017. Über den aktuellen Messi-Klub Inter Miami landete er schließlich im Dezember 2021 beim uruguayischen Verband und stand bei der WM 2022 für den zweimaligen Weltmeister an der Seitenlinie.

Doch der große Wurf in Katar blieb ihm verwehrt. Uruguay schied in einer durchaus machbaren Gruppe aus, Portugal und Südkorea zogen ins Achtelfinale ein. Kurz darauf nahm Alonso seinen Hut und kündigte an, wieder als Vereinscoach arbeiten zu wollen.

Spanien-Legionär als Aktiver

Allerdings verfügt Alonso durchaus über Spanien-Erfahrung. Der ehemalige Nationalspieler stand während seiner aktiven Karriere unter anderem für Valencia, Atletico Madrid, Racing Santander, Malaga und Murcia unter Vertrag. 2011 beendete er seine Laufbahn und stieg direkt ins Trainergeschäft ein.

In Sevilla, das mit acht Punkten aus acht Spielen äußerst dürftig gestartet ist, sind sie allmählich Trainerwechsel gewohnt. Alonso ist nach Julen Lopetegui, Jorge Sampaoli und Mendilibar bereits der vierte Coach binnen eines Jahres - womöglich auch ein Grund für die begrenzte Vertragslaufzeit, zu der sich der amtierende Europa-League-Sieger aber sicherlich bei der offiziellen Vorstellung am Mittwoch äußern wird.

Den neuen Mann erwartet übrigens gleich ein stattliches Programm. Sein Debüt wird er am 21. Oktober gegen Real Madrid geben, wenn Sergio Ramos den alten Kollegen begegnet. Drei Tage später ist dann der FC Arsenal im Rahmen der Champions League zu Gast im Estadio Sanchez Pizjuan.