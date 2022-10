Nächster klangvoller Name bei den Villans: Emery ersetzt Gerrard

Aston Villa hat einen neuen Trainer gefunden. Der Premier-League-Klub eist Unai Emery vom FC Villarreal los.

Eigentlich wäre Unai Emery am Donnerstag (18.45 Uhr, LIVE! bei kicker) mit dem Gelben U-Boot in der Europa Conference League gegen Sheva gefordert gewesen. Doch die Spanier, die ihre Gruppe C ohne Punktverlust anführen, müssen ab sofort ohne ihren Coach auskommen. Den 50-Jährigen zieht es zurück in die Premier League und zum Tabellenzwölften aus Birmingham, Aston Villa. Die Villans zahlen dem Vernehmen nach die Ausstiegsklausel in Höhe von sechs Millionen Euro, um den Spanier zurück in die Premier League zu holen.

"Mr. Europa League" im Premier-League-Alltag

Es ist das zweite Engagement des Spaniers in England. Zwischen 2018 und 2019 coachte Emery die Gunners, zuvor verzeichnete er vor allem beim FC Sevilla und Paris St. Germain Erfolge als Trainer. Als "Mr. Europa League" könnte man Emery bezeichnen, bereits viermal gewann er die Trophäe, dreimal mit Sevilla und in seiner Debütsaison bei Villarreal. Das Gelbe U-Boot führte er zweimal hintereinander in La Liga zu Rang sieben, auch aktuell belegen sie wieder jenen Platz.

Nun aber verlässt Emery Spanien und widmet sich der neuen Aufgabe bei den Villans, wo er in die Fußstapfen von Steven Gerrard tritt. Der ehemalige Liverpool-Star wurde am vergangenen Freitag entlassen. Offiziell darf der neue Trainer erst ab dem 1. November in Birmingham übernehmen, erst dann bekommt der Spanier seine Arbeitserlaubnis. Heißt auch: Am kommenden Samstag gegen Newcastle (18 Uhr) wird erneut Aaron Danks die Geschicke leiten, der zuletzt mit Aston Villa beim 4:0 gegen Brentford überrascht hatte.