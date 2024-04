Nadal ringt de Minaur nieder - Böse Überraschung für Tsitsipas

Sowohl Frauen als auch Männer sind in Madrid gefordert. Iga Swiatek wurde ihrer Favoritenrolle gerecht, Stefanos Tsitsipas hingegen nicht. Jannik Sinner und Rafael Nadal haben Siege gefeiert.

Sieg in Monte Carlo, Finale in Barcelona, Auftakt-Aus in Madrid: Der Grieche Stefanos Tsitsipas ist nach seinem überragenden Start in die Sandplatzsaison überraschend gestolpert. Beim ATP Masters in der spanischen Hauptstadt unterlag er in der zweiten Runde dem brasilianischen Qualifikanten Thiago Monteiro 4:6, 4:6. In der ersten Runde hatte Tsitsipas (25) ein Freilos.

In Madrid wollte der zweimalige Grand-Slam-Finalist seinen Aufwärtstrend der vergangenen Wochen fortsetzen. Zuletzt war Tsitsipas unter die Top 10 der Weltrangliste zurückgekehrt. In Monte Carlo hatte er auf seinem Weg zum Masterstitel unter anderem Olympiasieger Alexander Zverev (Hamburg) und den in diesem Jahr dominierenden Italiener Jannik Sinner geschlagen. Sein Siegeszug wurde in Barcelona erst im Finale vom Norweger Casper Ruud gestoppt.

Medvedev muss kämpfen

Sinner indes wurde seiner Favoritenrolle gerecht. Gegen Lorenzo Sonego (Italien) jubelte der Topgesetzte in Spaniens Hauptstadt über ein 6:0, 6:3. Der Russe Daniil Medvedev (Nr. 3) hielt Matteo Arnaldi (Italien) nach anfänglichen Schwierigkeiten mit 2:6, 6:4, 6:4 nieder.

Rafael Nadal (Spanien) erfreute seine Fans in Madrid ebenfalls mit einem Sieg. Der Routinier gewann gegen Alex de Minaur (Australien/10) am Abend mit 7:6 (8:6), 6:3.

Swiatek schaltet Cirstea aus

Zu den Frauen. Iga Swiatek aus Polen, in Madrid an eins gesetzt, deklassierte Sorana Cirstea (Rumänien/27) mit 6:1, 6:1. Maria Sakkari (Griechenland/5) gab Sloane Stephens (USA) mit 6:1, 6:3 das Nachsehen.