Nadal nach Fünfsatzkrimi und Match-Tie-Break im Halbfinale

Am Mittwoch wurden die Halbfinals an der Church Road komplettiert: Nick Kyrgios löste als erster sein Tick, später war Rafael Nadal mal wieder verletzt - und gewann dennoch nach über vier Stunden in fünf Sätzen im Match-Tie-Break.

Über fünf Sätze im Halbfinale: Rafael Nadal. IMAGO/Shutterstock