Nadal kämpft sich gegen Cachin weiter

Rafael Nadal befindet sich beim ATP-Masters in Madrid weiter in der Erfolgsspur, die ihn zu den French Open in Paris führen soll. Der 22-malige Grand-Slam-Sieger aus Spanien zog am Montagnachmittag durch einen allerdings mühevollen 6:1, 6:7 (5:7), 6:3-Erfolg gegen den Argentinier Pedro Cachin ins Achtelfinale ein.

Sandplatzkönig Nadal beherrschte das Duell auf seinem Lieblingsbelag zunächst nach Belieben, nutzte seine Breakchancen konsequent. Nach 47 Minuten war der erste Satz unter Dach und Fach. In einem schwachen zweiten Durchgang fehlte dem Favoriten plötzlich die Energie, er wurde passiv und geriet durch zwei Breaks mit 1:4 in Rückstand. Es entwickelt sich ein zähes Spiel, nach 1:27 Stunden verwandelte Cachin seinen zweiten Satzball.

Im entscheidenden Satz wachte Nadal wieder auf und brachte die Begegnung trotz einiger Mühe nach 3:04 Stunden doch noch nach Hause. Sein Gegner im Viertelfinale ist der Tscheche Jiri Lehecka, der Anfang März beim ATP Masters in Indian Wells mit einem Sieg gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas für Schlagzeilen gesorgt hatte.

Zum Auftakt in Madrid hatte Nadal, der seine Teilnahme an den French Open (20. Mai bis 9. Juni) daran knüpft, sich "konkurrenzfähig zu fühlen", dem erst 16-jährigen US-Amerikaner Darwin Blanch mit 6:1, 6:0 keine Chance gelassen. Es folgte die geglückte Revanche gegen den Weltranglistenelften De Minaur, sein erster Sieg gegen einen Top-20-Spieler seit November 2022.

Nadal präsentiert sich in guter Form

Dabei war Nadal bezüglich seiner Form vor seinem ersten Match in der spanischen Hauptstadt noch sehr skeptisch. "Wenn ich in Paris so ankomme, wie ich mich heute fühle, werde ich nicht spielen", hatte der Linkshänder erklärt. Auf dem Platz jedoch strafte er sich selbst Lügen. In allen drei Begegnungen präsentierte er sich gewohnt sicher, leistete sich bis auf Satz zwei gegen Cachin wenige eigene Fehler.

Für Nadal ist Madrid das zweite Turnier nach seinem Comeback. Der 37-Jährige war zwei Wochen zuvor bei der Konkurrenz in Barcelona in der zweiten Runde am Australier Alex De Minaur gescheitert. Der "Stier von Manacor" hatte seine Saison am Anfang des vergangenen Jahres wegen Hüftproblemen vorzeitig beenden müssen. Mehrere Versuche für eine Rückkehr auf die Tour scheiterten wegen einer Oberschenkelverletzung.

2024 könnte Nadals Abschiedsjahr auf der ATP-Tour sein. Vor dem Turnier in Madrid hatte er angekündigt, zum letzten Mal in der "Caja Magica" aufzuschlagen. Bei den French Open ist Nadal einsamer Rekordhalter mit 14 Turniersiegen. Auf der Anlage von Roland Garros finden auch die Tenniswettbewerbe der Olympischen Sommerspiele in Paris statt.