Nachwuchs für die Kurve - Jetzt für Fanpreis bewerben!

Die Deutsche Akademie für Fußball-Kultur prämiert in diesem Jahr Angebote, die jungen Fans eine Stimme geben und sie zur Beteiligung anregen. Bewerbungen können bis Ende Mai eingereicht werden.

Zum 18. Mal vergibt die Deutsche Akademie für Fußball-Kultur 2024 den mit 5000 Euro dotierten easyCredit-Fanpreis - eine Auszeichnung für positive Fankultur.

Jedes Jahr steht eine andere Ausdrucksform von Fußball- bzw. Fankultur im Fokus. Diesmal werden unter dem Motto "Nachwuchs für die Kurve" Projekte gesucht, die Kindern und Jugendlichen bis 25 Jahren eine Stimme geben und sie an positive Fankultur heranführen.

Denn die Fanszenen stehen gemeinsam vor einer großen Herausforderung: Wie lassen sich Werte, Wissen und Kultur an eine neue Fan-Generation, an junge Fans weitergeben? Ist die lebenslange, leidenschaftliche Verbundenheit mit einem Verein überhaupt noch zeitgemäß? Wie lässt sich die besondere Fankultur auch in der Zukunft erhalten? Und welche Projekte stiften Fan-Identifikation für Kinder und Jugendliche?

Um diese Projekte sichtbar zu machen und weiter zu stärken, richtet sich der Fanpreis der Deutschen Akademie für Fußball-Kultur an alle, die sich mit diesen Fragen beschäftigen. Gesucht werden Angebote, die den jungen Fans eine Stimme geben und sie zur Beteiligung anregen. Ob Ultra-Gruppierungen, Kids-Clubs, Fanprojekte, Bildungseinrichtungen oder kreative Wege, die neue Generation an eine positive Fankultur heranzuführen.

Bewerbungen sind ab sofort bis 31. Mai möglich - per Online-Formular oder mit dem PDF-Bewerbungsformular per E-Mail an fanpreis(at)fussball-kultur.org. Weitere Informationen gibt es hier: Fanpreis (fussball-kultur.org).

DEUTSCHE Fußball-KULTURPREISe Alle Preisträgerinnen und Preisträger 2023

Gala in Nürnberg

Über die Vergabe des Preises entscheidet eine Jury der Deutschen Akademie für Fußball-Kultur. Die Auszeichnung mit der Preisfigur MAX wird im Rahmen der Verleihung der Deutschen Fußball-Kulturpreise am 25. Oktober 2024 feierlich vergeben. Katrin Müller-Hohenstein moderiert die Gala in der Nürnberger Tafelhalle.