Nachtklub-Besuch: Tschechien streicht drei Spieler

Aus disziplinarischen Gründen hat Tschechiens Nationaltrainer Jaroslav Silhavy die drei Profis Vladimir Coufal, Jakub Brabec und Jan Kuchta aus dem Kader für das Qualifikationsspiel gegen Moldau gestrichen.

Zum Thema So qualifizieren sich die Teams für die EM

Die tschechischen Nationalspieler Vladimir Coufal (West Ham United), Jakub Brabec (Aris Saloniki) und Jan Kuchta (Sparta Prag) sind am Sonntag von Nationaltrainer Jaroslav Silhavy aus dem Kader für die EM-Qualifikation suspendiert worden. Silhavy reagierte damit auf Berichte, wonach die drei Akteure am Samstagabend einen Nachtklub besucht hätten. Die Spieler hätten damit "grundlegend gegen die internen Regeln verstoßen", teilte die Nationalmannschaft auf X (ehemals Twitter) mit.

Wie die Zeitung DNES berichtete, wurden die drei Profis in einem Nachklub in der Innenstadt von Olmütz gesehen, wo sich die tschechische Nationalmannschaft gerade auf das letzte Qualifikationsspiel gegen Moldau vorbereitet. Ein Foto aus dem Lokal soll Coufal, Brabec und Kuchta zusammen mit einem Mitglied des Exekutivkomitees des tschechischen Fußballverbandes FACR zeigen.

Durch die Suspendierung verpassen die drei Aktuere das abschließende Gruppenduell gegen Moldau am Montagabend (20.45, LIVE! bei kicker). Das Team von Nationaltrainer Silhavy braucht nach dem 1:1 in Polen vom Freitag noch einen Punkt, um sich für die Europameisterschaft in Deutschland zu qualifizieren. Mit einem Sieg würde dagegen Moldau in Gruppe E noch an den zweitplatzierten Tschechen vorbeiziehen.