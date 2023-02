Nach zehn Jahren: Maier tritt aus Nationalteam zurück

Leonie Maier hat ihren Abschied aus der deutschen Frauen-Nationalmannschaft verkündet. Die 30-Jährige wurde mit dem DFB-Team Olympiasiegerin und Europameisterin.

Fast genau auf den Tag genau zehn Jahre nach ihrem Debüt in der A-Nationalmannschaft am 13. Februar 2013 (3:3 gegen Frankreich) tritt Leonie Maier zurück. Die Abwehrspielerin vom FC Everton habe Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg ihre Entscheidung, künftig nicht mehr für das DFB-Team aufzulaufen, persönlich in einem Telefonat mitgeteilt, heißt es in einer Meldung des Verbands vom Dienstag.

"Leonie hat mit der Frauen-Nationalmannschaft großartige Erfolge erreicht, auf die sie sehr stolz sein kann", sagt Voss-Tecklenburg und meint damit den Titel bei der EM 2013 in Schweden und Olympia-Gold 2016 in Rio de Janeiro. Auch mit dem U-17- und U-19-Nationalteam gewann die gebürtige Stuttgarterin zweimal die EM.

Voss-Tecklenburg weiter: "Sie ist eine tolle Persönlichkeit und absolut verdiente Nationalspielerin. Nicht nur fußballerisch, sondern auch menschlich hat sie immer unglaublich viel eingebracht und war damit stets eine große Bereicherung für das gesamte Team." Maier, die von der U-15- bis zur U-20-Nationalmannschaft alle Nachwuchsteams des DFB durchlief, werde "in einem würdigen, noch festzulegenden Rahmen" verabschiedet.

"Mit dem ersten Frauenländerspiel ging für mich ein Traum in Erfüllung. Zehn Jahre lang habe ich mit Herz, Leidenschaft und Stolz für Deutschland gespielt und es immer als Privileg gesehen. Ich bin sehr stolz und dankbar auf das, was wir zusammen als Team erreicht haben", sagt Maier, die seit ihrem Debüt im Februar 2013 insgesamt 79 Länderspiele (11 Tore) absolvierte.