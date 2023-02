Nach verlorenem Super Bowl: Eagles-OC Steichen wird Head Coach bei den Colts

Nach dem verlorenen Super Bowl gegen die Kansas City Chiefs verlieren die Philadelphia Eagles ihren Offensive Coordinator. Shane Steichen rückt ins erste Glied und wird Head Coach der Indianapolis Colts.

Das Franchise aus Indiana machte die Verpflichtung des 37 Jahre alten Steichen am Dienstag offiziell und beendete damit die Suche nach einem neuen Cheftrainer, in deren Verlauf insgesamt 14 Kandidaten inklusive des bisherigen Interimscoaches Jeff Saturday interviewt worden waren.

Noch im Super Bowl am Sonntag hatte Steichen als Coordinator der Eagles-Offense fungiert, die sich gegen die Kansas City Chiefs - wie in der gesamten Saison - stark eingestellt präsentiert hatte. In den vergangenen zwei Jahren hatte er in Philadelphia unter Head Coach Nick Sirianni gearbeitet und maßgeblich die Entwicklung von Quarterback Jalen Hurts vorangetrieben. Aufgrund der überraschend starken Saison der Eagles-Offense war Steichen, der bereits 2011 im Alter von damals nur 26 Jahren seinen ersten Assistenzposten bei den San Diego Chargers angetreten hatte, ins Blickfeld mehrerer Teams auf Coach-Suche gerückt.

Bei den Colts wird Steichen, der bereits Justin Herbert in dessen Rookie-Saison in Los Angeles betreut hatte, nun in seiner Rolle als Quarterback-Flüsterer gefordert sein - ohne zu wissen, wer sein Quarterback sein wird. Seit dem überraschenden Karriereende von Andrew Luck 2019 spielte in jeder Saison ein anderer Spielmacher für Indianapolis, eine langfristige Lösung wurde nie gefunden. In der vergangenen Saison enttäuschte auch der ehemalige MVP Matt Ryan, sodass Head Coach Frank Reich (mittlerweile Carolina) bereits Mitte der Saison entlassen wurde. Auch Interimslösung Saturday konnte eine verkorkste Colts-Saison im Anschluss nicht mehr retten.

Indianapolis hält damit den vierten Pick im kommenden Draft und gilt als sicherer Kandidat für die Auswahl einer der Top-Quarterbacks Bryce Young, C.J. Stroud und Will Levis. Um welchen Spielmacher sich die Colts nun bemühen werden, dürfte wohl auch von Steichens Präferenz abhängen.

Hier lesen: Die komplette Draft-Reihenfolge der ersten Runde

Nach der Verpflichtung der Colts sind die Arizona Cardinals nun das letzte NFL-Team, das noch keinen Head Coach für die kommende Saison hat. Zuvor hatten die Houston Texans, Denver Broncos und Carolina Panthers ihre neuen Cheftrainer präsentiert.