Nach verkürzter Sperre: Halep kehrt noch im März zurück

Jetzt geht es ganz schnell: Die ehemalige Weltranglistenerste Simona Halep (32) wird noch im März ihr Comeback auf der WTA-Tour geben.

Wie die Rumänin am Donnerstag in einem Instagram-Post mitteilte, wird sie bei den Miami Open in Florida aufschlagen, die am 19. März starten. Die Ankündigung kommt nur zwei Tage, nachdem Haleps Dopingsperre drastisch verkürzt worden war und sie sofort wieder spielberechtigt war. "Vielen Dank an die Veranstalter, die mir diese Gelegenheit gegeben haben", schrieb Halep. "Ich kann es kaum erwarten, wieder auf dem Platz zu stehen und an Wettkämpfen teilzunehmen."

Es wird ihr erstes Turnier auf der Tour seit den US Open 2022 sein. Damals war sie - an Nummer sieben gesetzt - bereits in der 1. Runde überraschend gegen die Ukrainerin Daria Snigur ausgeschieden. Seit diesem Match Ende August 2022 war die zweimalige Grand-Slam-Siegerin nicht mehr in einem Profi-Match auf dem Platz gestanden.

Sperre von vier Jahren auf neun Monate verkürzt

Eine bei dem Turnier abgegebene Dopingprobe hatte sich als positiv herausgestellt. Die International Tennis Integrity Agency (ITIA) hatte Halep daraufhin bis Oktober 2026 gesperrt, die Spielerin war allerdings vor den internationalen Sportgerichtshof CAS gezogen. Dieser folgte nun der Darstellung Haleps, dass die verbotene Substanz durch den Verzehr eines kontaminierten Nahrungsergänzungsmittels in den Körper der Rumänin gelangt sei und reduzierte die Sperre am Dienstag von ursprünglich vier Jahren auf neun Monate. Damit lief die Sperre bereits im Juli 2023 aus - und Halep war nach Verkündung des Urteils mit sofortiger Wirkung wieder spielberechtigt.

Bei den hochkarätig besetzten Miami Open werden unter anderem auch die aktuelle Weltranglistenerste Iga Swiatek und die Australian-Open-Siegerin Aryna Sabalenka an den Start gehen. Das Hartplatzturnier ist in der Damenkonkurrenz mit knapp neun Millionen US-Dollar dotiert. Halep selbst hat das Turnier noch nie gewonnen.