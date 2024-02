Nach Standfest-Premiere: Diesen Bundesliga-Trainern droht eine Gelb-Sperre

Thomas Silberberger (Drei Gelbe Karten)

WSG-Trainer Thomas Silberberger sollte sich ebenfalls am Riemen reißen, will er in der kommenden Qualifikationsgruppe nicht eine Partie seiner Mannschaft von der Tribüne aus verfolgen müssen. Momentan steht der Coach des Tabellenvorletzten bei drei Gelben Kartons. GEPA pictures