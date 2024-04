Nach Reul und Wolf: Auch Ex-NHL-Profi Holzer verlässt Adler Mannheim

Nach dem frühen Scheitern in den Play-offs nehmen die Adler Mannheim den nächsten Umbruch vor. Ein Führungsspieler und ehemaliger NHL-Verteidiger verabschiedet sich.

Der frühere NHL-Verteidiger Korbinian Holzer verlässt die Adler Mannheim und wird damit den nächsten Neuanfang beim deutschen Topklub nicht mit in Angriff nehmen.

Nach dem Viertelfinal-Aus in den Play-offs um die deutsche Meisterschaft und folgenden Gesprächen entschieden sich der 36-Jährige und die Adler gegen eine gemeinsame Zukunft, wie die Mannheimer am Dienstag mitteilten.

2021 war Holzer nach etlichen Nordamerika-Jahren und einem einjährigen Russland-Gastspiel in die DEL zurückgekehrt.

"Ich bin vor drei Jahren mit dem Ziel nach Mannheim gekommen, so viele Titel wie möglich zu holen", sagte Holzer: "Wir sind durch einige Höhen und Tiefen gegangen, haben sehr viel erlebt. Das Potenzial für eine Meisterschaft war immer da, leider hat es nie gereicht."

Nach dem frühen Play-off-Aus, die Adler zogen im Viertelfinale mit 1:4 in der Serie gegen die Eisbären Berlin den Kürzeren, hatten die Mannheimer zuvor bereits acht weitere Abgänge bekannt gegeben, darunter auch die Abschiede von Kapitän Denis Reul und Publikumsliebling David Wolf.

Gawanke und die zentrale Rolle

Den Vertrag mit Top-Verteidiger Leon Gawanke hatten die Adler dagegen vergangene Woche bis 2029 verlängert, sehr zur Freude von Dallas Eakins: "Leon ist einer der besten Verteidiger in ganz Europa, und wir sind sehr froh, dass er sich zum Klub bekennt. Leon hat in seiner kurzen Zeit bei uns Führungsqualitäten und Wettbewerbsfähigkeit bewiesen", so der Cheftrainer und Sportmanager. "Leon wird in unseren Zukunftsplanungen eine zentrale Rolle spielen."