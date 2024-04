Nach Rettung auf der Couch: Idol Trevelyan bleibt Augsburg erhalten

Am Dienstagabend jubelten die Augsburger Panther ohne eigenes Zutun über den Klassenerhalt in der DEL. Nun wurde eine erste Personalentscheidung getroffen: Klubidol T.J. Trevelyan bleibt dem AEV erhalten.

Wie die Augsburger am Donnerstag bekanntgaben, wurde der Vertrag mit Thomas Jordan "T.J." Trevelyan um eine weitere Saison verlängert. Der mittlerweile 40-jährige Deutsch-Kanadier geht damit in seine insgesamt 14. Saison mit dem AEV.

"Er ist ein absoluter Vorzeigeprofi, der auch für unser neues Team eine Bereicherung sein wird", kommentierte der neue Sportdirektor Larry Mitchell auf der AEV-Website die Verlängerung. "Von seiner Erfahrung und seiner Energie können alle profitieren."

Auch Trevelyan freut sich über die Fortsetzung seiner Karriere: "Ich bin hier zuhause und trage den AEV fest in meinem Herzen, das wird sich auch nie mehr ändern." Seit seiner Ankunft im Jahr 2011 lief der Angreifer in 510 Spielen in der höchsten deutschen Spielklasse auf und erzielte dabei 146 Treffer - kein Augsburger hat in der DEL öfter getroffen.

Für Trevelyan wie für Mitchell schließt sich damit ein Kreis. Denn es war der damalige Trainer Mitchell, der Trevelyan im August 2011 zu den Augsburger Panthern lotste. "Dass sich unsere Wege in Augsburg nach all den Jahren nochmals kreuzen, ist auch für mich etwas Besonderes", sagte Mitchell. "Seine Vertragsverlängerung war für mich selbstverständlich."

Dafür bin ich ihm sehr dankbar, denn es war die beste Entscheidung meines Lebens. T.J. Trevelyan über Larry Mitchell und seine Ankunft in Augsburg

"Ich werde nie vergessen, wie sehr Larry über Jahre bemüht war, mich von einem Wechsel nach Augsburg zu überzeugen", sagte Trevelyan. "Dafür bin ich ihm sehr dankbar, denn es war die beste Entscheidung meines Lebens." Dass er auch im fortgeschrittenen Alter nichts von seiner Torgefahr eingebüßt hat, bewies er in der abgelaufenen Hauptrunde 2023/24 mit 14 Toren und 22 Scorerpunkten. Dass die Panther aber auf dem letzten Rang abschlossen und damit rein sportlich abgestiegen waren, konnte auch er nicht verhindern.

Und deshalb wird Trevelyan in Zukunft wohl auch den Eisbären Regensburg dankbar sein. Denn nur dank des Titelgewinns der Eisbären in der DEL2 blieben die Augsburger in der DEL. Anders als der zweite Finalteilnehmer Kassel Huskies hatten die Regensburger nämlich keine DEL-Lizenz für die Spielzeit 2024/25 beantragt. Und eine Saison in der Zweitklassigkeit hätte sich Trevelyan wohl kaum angetan.