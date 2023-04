Nach rassistischen Äußerungen: MLS sperrt Vanzeir lange

Der MLS-Klub New York Red Bulls muss die kommende Zeit auf Dante Vanzeir verzichten. Der Belgier wurde nach einem rassistischen Vorfall von der Liga gesperrt.

Wie nordamerikanische Major League Soccer mitteilte, wurde Vanzeir nach einer rassistischen Äußerung gegen einen Gegenspieler für sechs Spiele gesperrt. Zudem bekam der 24-Jährige eine Geldstrafe in nicht genannter Höhe auferlegt.

Nach dem 1:1 New Yorks gegen die San Jose Earthquakes hatte Gäste-Angreifer Jeremy Ebobisse berichtet, rassistisch beleidigt worden zu sein. Der Argentinier nannte zunächst aber keine Namen. Bereits auf dem Spielfeld gerieten beide Teams aneinander, es kam zu einer Rangelei. Im Nachgang hatte Vanzeir dann die rassistische Beleidigung zugegeben und in einem Statement seinen Fehler eingestanden und um Entschuldigung gebeten.

Vanzeir muss auch verpflichtend an Maßnahmen teilnehmen

Während seiner Sperre darf Vanzeir auch nicht am US Open Cup, an MLS NEXT Pro-Spielen und Ausstellungsspielen teilnehmen. Zudem muss er verpflichtend an von der MLS vorgeschriebenen Trainings- und Aufklärungsmaßnahmen teilnehmen.

Vanzeir wird Red-Bulls-Headcoach Gerhard Struber damit erst wieder am 21. Mai im Heimspiel gegen CF Montreal zur Verfügung stehen. Vanzeir war erst im Februar vom belgischen Klub Union Saint-Gilloise nach New York gewechselt. In seinen sechs bisherigen Einsätzen erzielte er ein Tor.