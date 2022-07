Nach Petzold-Weggang: Flückiger neuer Torwart in Erfurt

Regionalliga-Aufsteiger Rot-Weiß Erfurt hat die nach dem Weggang von Luca Petzold entstandene Lücke auf der Torhüter-Position geschlossen.

Franco Flückiger ist neuer Schlussmann in Erfurt. Getty Images

Mit Luca Petzold konnten sich die Rot-Weißen nicht auf einen Verbleib einigen, doch schon zwei Tage später hat der Regionalliga-Rückkehrer auf dem Transfermarkt zugeschlagen und einen erfahrenen Schlussmann an Land gezogen: Franco Flückiger unterschrieb für die nächsten beiden Spielzeiten in Erfurt.

Der 31-jährige gebürtige Stendaler kann auf Einsätze in der 3. Liga (neun Partien) und Regionalliga (weit über 100 Spiele) verweisen. So spielte Flückiger schon für den Halleschen FC und zuletzt für Türkgücü München, darüber hinaus auch für den FC Oberlausitz Neugersdorf und Wacker Burghausen.

"Im besten Torwart-Alter"

"Wir dürfen uns mit Franco nicht nur auf einen guten Torhüter, sondern auch auf einen guten Typen freuen, der in unsere junge Mannschaft passt", wird Erfurts Torwarttrainer Patrick Ecke in der offiziellen Verlautbarung der Thüringer zitiert. "Franco ist im besten Torwart-Alter und hat in seiner Karriere schon viel erlebt. Diese Erfahrung ist enorm wertvoll - gerade für einen Aufsteiger."

Flückiger selbst spricht von "sehr guten Gesprächen mit Trainer und Manager, die sich von Anfang an sehr um mich bemüht haben". Er möchte nun mithelfen, "den Verein weiter nach vorne zu bringen und auch die jungen Spieler bestmöglich zu unterstützen".

Rot-Weiß geht die neue Saison am 5. August mit einem Auswärtsspiel beim FSV Luckenwalde an. Am Wochenende darauf kommt der SV Lichtenberg zum ersten Heimauftritt der Landeshauptstädter nach Thüringen.