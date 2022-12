Nach "nicht zufriedenstellender Vorrunde": Hoffenheim stellt Frauen-Trainer Gallai frei

Gabor Gallai ist nicht länger Trainer der Frauen bei der TSG 1899 Hoffenheim. Nach zweieinhalb Jahren Amtszeit hat sich der aktuelle Tabellen-Fünfte der Bundesliga für einen Wechsel an der Seitenlinie entschieden.

Ausschlaggebend für die Trennung war laut Ralf Zwanziger, Abteilungsleiter Frauenfußball bei der TSG und Sohn des ehemaligen DFB-Präsidenten Theo Zwanziger, die "aktuelle Situation nach Ablauf einer sportlich nicht zufriedenstellend verlaufenen Vorrunde", die man kritisch bewertet habe und zu "diesem Schritt" geführt habe.

Gallai hatte die TSG im Sommer 2020 übernommen und in der Bundesliga auf den dritten Platz geführt. In der Folgesaison hat das Team die Champions-League-Qualifikation überstanden und erstmals in der Vereinsgeschichte an der Königsklasse teilgenommen.

"Gabor hat einen enormen Anteil an der großartigen Entwicklung bis hin zur Champions-League-Teilnahme unserer Mannschaft. Für seine Arbeit sind wir ihm sehr dankbar", so Zwanziger. "Gleichwohl konnten wir vor der negativen Entwicklung der vergangenen Monate die Augen nicht verschließen" - als Tabellenfünfter drohen die ambitionierten Kraichgauer erneut den Einzug in den internationalen Wettbewerb zu verpassen.

Bei der TSG sei man optimistisch, eine schnelle Nachfolgeregelung zu finden. Man stehe bereits in Kontakt mit einem "interessanten Kandidaten". Bis zu dessen Übernahme wird sich die bisherige Co-Trainerin und Analystin Nadine Rolser um die Vorbereitung auf die Rückrunde kümmern. "Sie hat in ihrer ersten Saison ihre Qualität bewiesen und genießt unser Vertrauen", versicherte Zwanziger.