Nach Nackenverletzung: Ennis muss Karriere beenden

Die Adler Mannheim und Tyler Ennis haben sich auf die Auflösung des bestehenden Vertrages geeinigt. Der Ex-NHL-Spieler hatte sich im November schwer am Nacken verletzt.

Tyler Ennis beendet seine Karriere. Der Angreifer, der erst im Oktober bei den Adler Mannheim in der DEL angeheuert hat, hat die Verantwortlichen um die Auflösung des bestehenden Kontrakts gebeten. Grund für das sofortige Karriereende ist eine schwere Nackenverletzung, die sich der Kanadier im November im CHL-Achtelfinale zugezogen hatte.

Die Entscheidung sei wohlüberlegt, wie Ennis betont: "Nachdem ich mit unserem großartigen Team hart daran gearbeitet habe, gesund zu werden, habe ich mich letztendlich entschieden, mit dem Eishockey aufzuhören." Adler-Cheftrainer und Sportmanager Dallas Eakins bedauert den Abschied, kann ihn aber verstehen: "Tylers Erfahrung, Arbeitsmoral und Persönlichkeit werden in unserer Umkleidekabine und in unserer Organisation fehlen. Wir sind stolz auf Tyler, dass er seinem Herzen folgt und diese mutige, persönliche Entscheidung getroffen hat. Tyler hat sich durch harte Arbeit und Hartnäckigkeit eine erstaunliche Karriere erarbeitet."

Ennis spielte auch in der NHL

Eine Karriere, die der 34-Jährige überwiegend in der stärksten Liga der Welt verbrachte. So absolvierte Ennis insgesamt 724 NHL-Spiele für Buffalo, Minnesota, Toronto, Ottawa und Edmonton, in denen ihm 148 Tore und 210 Vorlagen gelangen. Außerdem stand er in der Schweiz für die SCL Tigers und den SC Bern auf dem Eis.