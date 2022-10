Nach Messerattacke auf Mari: Monza muss am Montag spielen

Die Partie zwischen der AC Monza und Bologna findet wie geplant statt. Einen Antrag des Aufsteigers auf Spielverlegung lehnte der Ligaverband ab.

Somit wird die Partie zwischen der AC Monza und dem FC Bologna wie ursprünglich geplant am Montag um 20.45 Uhr im Stadio Brianteo angepfiffen.

Monza hatte um Spielverlegung gebeten, nachdem Pablo Mari bei der Messerattacke in einem Supermarkt in Mailand verletzt worden war. Die Mannschaft stehe unter Schock, argumentierte Monza. Der Ligaverband "Lega Serie A" hat den Antrag des Aufsteigers aber abgelehnt.

Mari, der in dieser Saison auf Leihbasis aus Arsenal bei den Lombarden spielt, war einer der sechs verletzten Opfer, für die ein 46-jähriger Italiener, der laut Medienberichten unter psychischen Problemen leidet, verantwortlich gemacht wird. Der Verteidiger wurde dabei schwer verletzt und am Freitag in einer Klinik in Mailand operiert. Noch am selben Tag postete er via seinen sozialen Medien, dass er den Eingriff gut überstanden habe und sich auf dem Weg der Besserung befindet. Mari soll das Krankenhaus in wenigen Tagen verlassen können, laut Monza wird der 29-Jährige in diesem Jahr aber nicht mehr spielen können.