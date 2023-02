Nach Knöchel-OP: Draxlers Benfica-Kapitel wohl beendet

Für Julian Draxler ist die Saison und damit auch seine Zeit bei Benfica Lissabon aller Voraussicht nach beendet. Der 58-fache deutsche Nationalspieler unterzog sich einer Knöchel-OP.

Auf der Suche nach konstanter Spielpraxis ließ sich Draxler vergangenen Sommer für ein Jahr von Paris St. Germain zu Benfica Lissabon ausleihen. Unter Roger Schmidt wurde der ehemalige Schalker und Wolfsburger aber ebenfalls nicht wirklich glücklich, nur 15-mal kam Draxler bisher zum Einsatz (sechsmal von Beginn an, ein Tor).

Am vergangenen Wochenende fehlte der 29-Jährige im Liga-Aufgebot des Champions-League-Achtelfinalisten, nun ist der Grund bekannt. Wie Benfica am Freitag mitteilte, musste sich Draxler einer Operation am linken Knöchel unterziehen.

Über die Ausfallzeit machte der portugiesische Rekordmeister keine Angaben, wie die Tageszeitung "Record" aber berichtet, bedeutet die OP für Draxler zugleich das Saison-Aus.

Damit kehrt der Weltmeister von 2014 im Sommer vorerst zurück zu PSG, wo sein Vertrag noch bis 2024 läuft.