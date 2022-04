Nach historischem Sieg: West Ham heiß aufs Frankfurt-Déjà-vu

Nach West Ham Uniteds Europa-League-Halbfinaleinzug kam niemand am Jahr 1976 vorbei. Trainer David Moyes sieht gegen Eintracht Frankfurt eine "großartige Chance".

Torschützen in Lyon: Jarrod Bowen (2.v.li.) packt sich Craig Dawson (2.v.re.) freundschaftlich nach dessen Treffer zum 1:0. AFP via Getty Images

Es waren nicht gerade Frankfurter Verhältnisse in Lyon, doch für eine ausgelassene Party reichten auch 3000 mitgereiste Fans locker. Bis weit nach dem Abpfiff feierten die Profis von West Ham United mit dem Anhang am Donnerstagabend den Einzug ins Europa-League-Halbfinale und ließen auch die Umkleidekabine beben - bis Kapitän Mark Noble, nur bekleidet mit einem Handtuch, alles säuberlich aufkehrte, wie ein Foto später belegte.

Schließlich war nichts Alltägliches passiert: Erstmals seit 46 Jahren stehen die Hammers im Halbfinale eines Europapokals, erstmals seit 57 Jahren könnten sie einen gewinnen. "Monumental" nannte Trainer David Moyes diesen Zwischenstand, blieb aber buchstäblich geerdet: "Wir bekommen den Pokal heute nicht, deswegen kann ich hier jetzt nicht herumspringen und feiern."

Das Hinspiel steigt in London vor bis zu 60.000 Fans

"Extrem stolz" zeigte er sich gleichwohl: Mit dem ersten Auswärtssieg seit dem 5. Februar hatte seine Mannschaft dem 1:1 in London in Lyon ein ungefährdetes 3:0 in Lyon folgen lassen. Jarrod Bowen traf mit seinem bereits 15. Pflichtspieltreffer der Saison schon kurz nach der Pause zum Endstand.

"Ich hoffe, wir können so weitermachen", blickte Moyes gleich nach vorne, "ich hoffe, wir können bald über das Finale sprechen." Das Halbfinale (28.4./5.5.) sei "eine großartige Chance für uns", für Gegner Eintracht Frankfurt allerdings ebenso. "Das wird nicht leicht. Wir werden erneut einen großartigen Abend im London Stadium erleben." Dort steigt vor bis zu 60.000 Fans das Hinspiel.

Auch 1976 hieß West Hams Halbfinalgegner Frankfurt

Und passender könnte der Kontrahent ja kaum sein: Als die Hammers 1976 im Europapokal der Pokalsieger letztmals ein internationales Halbfinale bestritten, stand ihnen ebenfalls die Eintracht gegenüber. West Ham, 1965 Sieger des Wettbewerbs durch ein 2:0 gegen 1860 München, gewann nach einem 1:2 in Frankfurt noch mit 3:1 und verlor erst das Finale gegen Anderlecht (2:4).

Diesmal steht nicht nur der Titel auf dem Spiel: Plötzlich hat West Ham, das im Rennen um eine Top-Vier-Platzierung in der Premier League zuletzt die "Großen" hatte vorbeiziehen lassen müssen, auch die Champions-League-Qualifikation wieder vor Augen, die dem Europa-League-Sieger sicher wäre. "Wir sind nicht die Favoriten auf den Titel", sagt Moyes, der als Trainer bislang lediglich 2013 den Community Shield mit Manchester United gewann. "Aber ich will, dass die Spieler es glauben."