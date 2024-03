Nach Hero-Fehler: EA SPORTS schenkt FC-24-Spielern Millionen

FC 24 ist um einen unschönen Ausrutscher reicher. Diesmal waren zwei Hero-Items betroffen, deren fehlerhafter Zustand einigen Spielern Millionen von Münzen einbringt.

Mehr als eine Liga für sich: Yaya Tourés und Wesley Sneijders Fantasy-Heroes gehören eigentlich La Liga an. kicker eSport/EA SPORTS (2)

184 Partien absolvierten Yaya Touré und Wesley Sneijder zusammenaddiert für den FC Barcelona und Real Madrid. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass es sich bei dem Ivorer und dem Niederländer um prägende Figuren ihrer Zeit bei den spanischen Schwergewichten handelt. Daher kam es auch wenig überraschend, als die beiden Ex-Profis im Zuge der "FUT Fantasy"-Promo neue Hero-Items erhielten, die an ihre Heldentaten in La Liga erinnern sollten.

Fantasy-Heroes wandeln zwischen den Ligen

Kurz nach Release der Karten staunten die glücklichen Spieler, die sich eins der teuren Items sichern konnten, jedoch nicht schlecht: Über eine Million Coins wert und zunächst noch der korrekten Liga zugewiesen, zierte Yaya Tourés Karte plötzlich das Logo der Premier League, in der er nach seiner Zeit in Katalonien für Manchester City spielte. Sneijder hingegen wurde an die Anfänge seiner Karriere zurückversetzt und gehörte aus dem Nichts der niederländischen Eredivisie an, aus der er einst von Ajax Amsterdam zu den Königlichen gewechselt war.

Mehrere Tage hielt dieser Zustand an - und spült einigen FC-24-Spielern jetzt ordentlich virtuelle Kohle in die Taschen, wie der 'EA SPORTS FC Direct Communication'-Account auf X ankündigte. Der dieser Tage heiß laufende Kanal verriet, dass es sich um einen weiteren Fauxpas des Entwicklers gehandelt hätte, auf den wie folgt reagiert werde: "Die Items wurden aktualisiert und Spieler, die die Items erworben haben, während sie mit den falschen Ligen gelistet waren, erhalten ihre Coins in den kommenden Tagen zurück."

EA SPORTS verschenkt erneut Millionen

Im Klartext bedeutet das: Wer die Fanatasy-Items von Yaya Touré oder Sneijder auf dem Transfermarkt gekauft hat, erhält die Karte effektiv umsonst - und damit ein Millionen-Geschenk von EA SPORTS. Und nicht nur das: Zusätzlich kann das gekaufte Item in seiner korrigierten Version auch noch weiterverkauft werden.

Bei einigen Kommentierenden unter dem Post des Entwicklers kam das nicht gut an. "Leute behalten also die Karte und bekommen die Münzen zurück?", fragte etwa der Trader 'SAF Cal' und erhielt Zuspruch vom britischen Content Creator 'Momo': "Wenn ich also ein paar Millionen übergehabt hätte, hätte ich die Münzen locker verdoppeln können. Aber wenn nicht, werde ich wie üblich verarscht", brachte er die Meinung vieler Kritiker auf den Punkt.

Tatsächlich hatte sich bereits im Zuge der "Thunderstruck"-Promo ein ähnlicher Vorgang abgespielt. Damals war die Eventkarte von Johan Cruyff betroffen und hatte im Nachgang ein Update der PlayStyles erfahren. Schon hier erstattete EA SPORTS allen Spielern, die sich die niederländische Ikone vor besagter Aktualisierung auf dem Transfermarkt gekauft hatten, die investierten Münzen zurück.

Wie die Reichen immer reicher werden

Einige umsichtige Trader witterten daher bei den nun betroffenen Fantasy-Items ein gutes Geschäft und investierten in die fehlerhaften Spieler - in der Hoffnung, die Münzen für die Karten zurückzuerhalten. Darunter beispielsweise 'Teddy127', der den neuen Trading-Tipp der anderen Art mit dem Hinweis auf Cruyffs "Thunderstruck"-Version mit seiner Discord-Community geteilt hatte, nachdem ihm der Fehler aufgefallen war.

Wirft man einen Blick auf den Preisverlauf beider Items in der Datenbank "Futbin", wird ersichtlich, dass der Streamer und seine Follower mit dieser Idee ganz offensichtlich nicht allein waren. Während Yaya Tourés Item nach Auftreten des Fehlers auf dem Konsolen-Markt von gut 1,9 Millionen auf über 2,1 Millionen Münzen sprang, steigerte sich Sneijders Karte zur gleichen Zeit immerhin von genau 2,4 Millionen auf über 2,5 Millionen Münzen. Auf dem PC verliefen die Preissprünge gar noch drastischer.

Attraktiver Fehlkauf: Der Preisverlauf von Wesley Sneijder auf Futbin. kicker eSport

Seither sind beide Items im Preis natürlich abgefallen. Speziell nach dem Post von EA SPORTS schwemmten Investoren den Markt mit ihren nun korrigierten Items, die auf den Konsolen derzeit für 1,7 Millionen (Yaya Touré) respektive 1,8 Millionen (Sneijder) Münzen gehandelt werden. Immer noch ein mehr als nur netter Bonus für ein "Gratis"-Item, der aufgrund der ursprünglichen Investition jedoch finanziell ohnehin schon besser gestellten Spielern vorbehalten sein dürfte. Womit EA SPORTS eine der unschönen Facetten des echten Fußball äußerst realistisch abbildet.