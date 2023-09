Nach geplatztem Bayern-Wechsel: Palhinha verlängert überraschend bei Fulham

Joao Palhinha hat seinen Vertrag beim FC Fulham vorzeitig um ein Jahr bis 2028 verlängert, Anfang September stand er noch kurz vor einem Wechsel zum FC Bayern. Auch Harrison Reed hat beim Premier-League-Klub einen neuen Vertrag bekommen.

Am 1. September weilte Joao Palhinha bereits an der Säbener Straße, der Medizincheck war absolviert, der Vertrag beim FC Bayern München lag unterschriftsreif vor. Doch der deutsche Rekordmeister bekam die erhoffte Verstärkung auf der Sechser-Position am Ende doch nicht - der Deal mit dem FC Fulham platzte kurz vor Schließung des Transferfensters.

Ganz aufgegeben hatten die Verantwortlichen die Hoffnungen auf den Portugiesen aber noch nicht, in der Winterpause könnte der FC Bayern einen neuen Anlauf bei Palhinha starten. Dieses Unterfangen scheint nun aber deutlich schwieriger geworden zu sein.

Wie der FC Fulham am Donnerstagabend überraschend mitteilte, hat der 28 Jahre alte defensive Mittelfeldspieler seinen 2027 auslaufenden Vertrag um ein weiteres Jahr bis 2028 verlängert. Zudem besitzt der Premier-League-Klub die Option, den Kontrakt um ein weiteres Jahr zu verlängern.

Ich hatte mich immer zu 100 Prozent meinem Klub verschrieben und gewidmet. Joao Palhinha

"Ich bin sehr glücklich. In den vergangenen Wochen sind eine Menge Dinge bei mir passiert", wird Palhinha auf der Vereinswebsite zitiert. "Man hat viele Dinge über meine Zukunft gehört, aber ich fokussiere mich auf meine Arbeit bei Fulham."

In der vergangenen Saison stand er in all seinen 35 Einsätzen in der Premier League für Fulham in der Startelf (drei Tore), in der aktuellen Spielzeit trug er einen Treffer zum 2:2 gegen den FC Arsenal bei. "Ich hatte mich immer zu 100 Prozent meinem Klub verschrieben und gewidmet. Und auch künftig werde ich alles geben, was ich zu geben habe", erklärte Palhinha weiter.

Durch die Vertragsverlängerung dürfte der Wunschspieler des FC Bayern, der laut Trainer Thomas Tuchel ebenfalls gerne nach München gewechselt wäre, im Winter deutlich teurer werden, sollte der Bundesligist nochmal in Fulham anklopfen. Im Sommer hätte die Ablösesumme rund 65 Millionen Euro betragen. Palhinha dürfte mit der Vertragsverlängerung auch eine Gehaltserhöhung bekommen haben. Auch Kyle Walker, ein weiterer Spieler, auf den der FC Bayern ein Auge geworfen hatte, hat am Donnerstag seinen Vertrag bei Manchester City vorzeitig bis 2026 verlängert.

Reed bekommt ebenfalls neuen Vertrag

Fulham einigte sich derweil nicht nur mit dem portugiesischen Nationalspieler auf ein neues Arbeitspapier, auch Harrison Reed verlängerte seinen Vertrag. Der 28 Jahre alte Mittelfeldspieler ist nun bis 2027 an den Klub gebunden - auch beim Engländer besitzt Fulham eine Option, den Vertrag um zwölf Monate zu verlängern.

"Ich habe es vom ersten Tag an klar gemacht, dass ich meine Zukunft hier sehe. Und wenn der Verein das auch so sieht, dann lasst uns einen Deal machen", sagte Reed, der sich in seiner fünften Saison bei den Cottagers befindet und auf 89 Premier-League-Spiele für Fulham und den FC Southampton kommt.