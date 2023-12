Nach elfeinhalb Jahren bei den Spurs: Lloris vor Wechsel in die MLS

Nach übereinstimmenden englischen Medienberichten zieht es Hugo Lloris endgültig weg aus London. Der Franzose soll sich mit dem Los Angeles FC bereits grundsätzlich einig sein.

Bis zum vergangenen Sommer war Hugo Lloris eine feste Institution im Tor von Tottenham Hotspur. Insgesamt 444 Einsätze für die Spurs bestritt der französische Weltmeister von 2018 seit Sommer 2012. Damals hatte ihn der Londoner Klub von Olympique Lyon in die Premier League gelotst. 361 Spiele in Englands Oberhaus machte Lloris seitdem - 128-mal hielt er seinen Kasten sauber.

Nachdem Lloris in der vergangenen Saison noch 25 Premier-League-Spiele sowie sechs in der Champions League machte, stand der 37-Jährige in dieser Spielzeit noch keine einzige Pflichtspielminute zwischen den Pfosten. Der im Sommer neu gekommene Cheftrainer Ange Postecoglou sieht in Guglielmo Vicario und Fraser Forster seine klare Nummer eins und zwei.

Schon im Sommer hatte Lloris seine Möglichkeiten auf dem Transfermarkt ausgelotet, zu einer Einigung kam es allerdings nicht. In diesem Winter aber wird ein Abschied aus Nordlondon immer wahrscheinlicher. Nach übereinstimmenden englischen Medienberichten besteht bereits eine grundsätzliche Einigung zwischen drei Parteien: Lloris, den Spurs - und dem Los Angeles FC.

Noch bevor die Vorbereitung auf die neue MLS-Saison beginnt, soll Lloris seine Arbeit in den USA aufnehmen. Die Vertragsunterzeichnung gilt nur noch als Formsache. Nach elfeinhalb Jahren bei den Spurs wagt Lloris noch einmal eine Art Neuanfang.

Stammkeeper Crepeau verlässt den LAFC

Der LAFC-Stammtorhüter der vergangenen beiden Jahre, Maxime Crepeau, hat seinen Vertrag gekündigt und ist zum 1. Januar 2024 ablösefrei. Der Weg für Lloris entsprechend frei.

Wie ambitioniert der neue Klub des Franzosen ist, zeigt alleine ein Blick auf die vergangenen beiden Jahre: 2022 gewann der LAFC die MLS nach einem dramatischen Sieg im Elfmeterschießen über Philadelphia Union (3:0), 2023 unterlag man erst im Finale Columbus Crew (1:2) um den Deutschen Julian Gressel.

Die MLS-Saison 2024 beginnt am 22. Februar mit Lionel Messis Inter Miami gegen Real Salt Lake. Der LAFC startet am 24. Februar (22.30 Uhr MESZ) gegen die Seattle Sounders.