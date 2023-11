Nach einem Jahr zurück: England kann endlich wieder auf Mead setzen

Beth Mead (28) wurde für die englische Nationalmannschaft nominiert. Für eine Frau ihrer Klasse eigentlich keine großartige Neuigkeit - wäre da nicht ihr langer Ausfall gewesen.

Über ein Jahr. So lange hatte Englands Nationalteam ohne Stürmerin Beth Mead auskommen müssen. Die 28-jährige Angreiferin des FC Arsenal hatte sich am 22. November 2022 einen Riss des vorderen Kreuzbandes zugezogen und daher auch die Weltmeisterschaft im Sommer 2023 verpasst.

Mead "baut sich weiter auf"

Nun wurde Mead wieder von Trainerin Sarina Wiegman nominiert. "Natürlich sehr schön" erklärte die Niederländerin, sei der aktuelle Fitnesszustand ihrer Spielerin. "Sie hat schon einige Minuten gespielt, ist gut drauf und baut sich weiter auf". Fünf Spiele hat Mead diese Saison absolviert, nie über die volle Distanz.

Mead dürfte in der Women's Nations League am 1. Dezember gegen die Niederlande (20.45 Uhr in Wembley) oder exakt vier Tage später in Schottland zum Einsatz kommen. Sie hat sich laut Wiegman am Telefon sehr über die Kaderberufung gefreut, "war sehr glücklich".

England in der Nations League hintendran

Die EM-Siegerin und- Torschützenkönigin (sechs Treffer) aus dem Jahr 2022 soll den Lionesses in der Women's Nations League, in der England aktuell nur den dritten Platz der Gruppe 1 von Liga A belegt, wieder zu einem Titelgewinn verhelfen. Bei der WM war England ohne Mead im Finale aufgrund eines 0:1 gegen Spanien knapp am Triumph vorbeigeschrammt.