Nach Dopingsperre: Ymer beendet Karriere

Wegen verpasster Doping-Tests wird Mikael Ymer für anderthalb Jahre gesperrt. Nun trifft der Schwede eine Entscheidung.

Der schwedische Tennisprofi Mikael Ymer hat seine Profikarriere nach einer Dopingsperre im Alter von erst 24 Jahren beendet. Das verkündete Ymer am Freitagabend auf X, vormals Twitter. "Danke euch allen für die tollen Erinnerungen! Was für ein Ritt das war! Ich wünsche allen meinen alten Kollegen alles Gute."

Vor gut einem Monat war er wegen Verstößen gegen Anti-Doping-Regeln für anderthalb Jahre gesperrt worden. Ymer hatte nach Angaben des Tennis-Weltverbandes ITF im Jahr 2021 dreimal versäumt, seinen Aufenthaltsort für Dopingkontrollen anzugeben.

Die ITF war vor den Internationalen Sportgerichtshof CAS gezogen und hatte eine Sperre von zwei Jahren beantragt. Das Gericht schloss Ymer Mitte Juli daraufhin für 18 Monate von Turnieren aus. Der derzeitige Weltranglisten-80. betrachtete die Entscheidung des Gerichts als unfair.

Ymer hatte in seiner Karriere als beste Platzierung Rang 50 der Welt erreicht. Zuletzt war er in Wimbledon in der dritten Runde ausgeschieden.