Nach Debüt: Van Gaal bestätigt Flekkens Einsatz gegen Deutschland

Freiburgs Keeper Mark Flekken wird am Dienstag gegen die DFB-Elf das Tor der Niederlande hüten. Das bestätigte Bondscoach Louis van Gaal im Anschluss an den Sieg gegen Dänemark und fand zudem lobende Worte für den 28-Jährigen.

Nach seinen überzeugenden Auftritten für den SC Freiburg (kicker-Notenschnitt: 2,76) darf sich der Schlussmann nun auch am Dienstag in Amsterdam gegen die DFB-Elf beweisen. Und: Er könnte dabei gleichzeitig auf seine Teamkollegen Nico Schlotterbeck und Christian Günther treffen.

Für Flekken ist es der zweite Auftritt im Dress der Niederlande. Am Samstag feierte er beim 4:2-Erfolg gegen Dänemark sein Debüt und stand beim ersten Gegentreffer direkt im Rampenlicht. Dabei profitierte er zwar auch vom Ausfall des der eigentlichen Nummer eins Justin Bijlow, schrieb auf Instagram aber trotzdem von einem "Traum, der Wirklichkeit wurde". Coach van Gaal erkannte, dass der Keeper beim "ersten Gegentor etwas mehr tun konnte", als er beim Herauslaufen aus dem eigenen Kasten zögerte. Beim zweiten Treffer der Dänen war Flekken wiederum machtlos: Rückkehrer Eriksen, für den es beim Comeback ein sehr emotionaler Treffer war, jagte die Kugel unhaltbar in den linken Knick.

Im Anschluss an die Partie nahm van Gaal den Freiburger Schlussmann in Schutz und hob stattdessen den Spielaufbau hervor, den "wir viel öfter einsetzen müssen. Ich finde es ein Plus, dass er das Spiel eröffnen kann, wodurch wir weiter Fußball spielen können - Edwin van der Sar war auch so", verpasste der Bondscoach dem Torwart ein großes Lob und verglich ihn mit einer niederländischen Torwart-Legende. Diese Worte kann Flekken dann am Dienstag gegen Deutschland bestätigen. Anpfiff der Partie ist um 20.45 Uhr (LIVE! bei kicker).