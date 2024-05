Nach Cup-Sieg: Ilzer und Hierländer erreichen neue Meilensteine

Mit dem 2:1-Sieg über den SK Rapid gelang Sturm Graz die erfolgreiche Titelverteidigung im ÖFB-Cup. Die Steirer wahren damit auch die Chance auf das nationale Double, in der Meisterschaft liegen sie drei Runden vor Schluss mit drei Punkten Vorsprung auf Titelkurs. Für Coach Christian Ilzer und Kapitän Stefan Hierländer waren es die nächsten Karriere-Highlights.

Mit 0:1 lag Sturm Graz überraschend im Finale des ÖFB-Cups gegen den SK Rapid zur Halbzeit zurück. Dank einer lauten und intensiven Halbzeitansprache drehten die Steirer im zweiten Durchgang aber noch die Partie und sorgten mit dem 2:1-Erfolg über die Wiener für die erfolgreiche Titelverteidigung im nationalen Pokalbewerb. Für die "Blackies" war es bereits der dritte Cup-Titel in den vergangenen sechs Jahren und der insgesamt siebte in der Vereinsgeschichte. Damit sind die Grazer hinter der Wiener Austria (27), dem SK Rapid (14) und Salzburg (9) bereits auf Platz vier (ex aequo mt Wacker Innsbruck) in der ewigen Siegerliste zu finden.

Für Cheftrainer Christian Ilzer war es seit seinem Amtsantritt in der Hauptstadt der Steiermark im Juli 2020 bereits der zweite große Titel beim aktuellen Tabellenführer der Bundesliga. Damit findet er sich hinter Otto Baric (vier Cup-Siege) und Ivica Osim (drei) gemeinsam mit Jesse Marsch, Oscar Garcia, Peter Stöger, Walter Schachner, Herbert Prohaska, Vaclav Halama und Branko Elsner schon auf Platz drei der erfolgreichsten Coaches im Cup-Bewerb. Sollte nun auch der Meistertitel fixiert werden - Sturm führt die Tabelle drei Runden vor Schluss mit drei Punkten Vorsprung auf Red Bull Salzburg an - könnte der 46-jährige Steirer gar zum ersten Trainer der Grazer seit 26 Jahren werden, der wieder das Double in die Steiermark bringt.

Auf Platz drei fehlt nur mehr ein Titel

Doch nicht nur der Coach der Grazer erreichte mit dem Triumph über Rapid den nächsten Meilenstein in seiner Karriere, auch für Kapitän Stefan Hierländer bedeutete der Sieg einen persönlichen Bestwert. Mit nun fünf gewonnenen Cup-Titeln ist der 33-jährige Mittelfeldspieler in der Liste der erfolgreichsten Spieler nun in den Top Ten zu finden und auf Platz sieben geklettert. Dort teilt er sich den Platz gemeinsam mit Ex-Sturm-Profi Jakob Jantscher, den ehemaligen Salzburgern Cican Stankovic, Andre Ramalho, Takumi Minamino, Jonathan Soriano, Christian Schwegler und Franz Schiemer sowie Joachim Standfest, Leo Lainer, Erich Obermayer und Matthias Sindelar. Damit lässt er unter anderem Profis wie Zlatko Junuzovic, Martin Hinteregger oder auch Mario Haas hinter sich.

Auf die aktuell drittplatzierten Christoph Leitgeb, Alexander Walke, Robert Sara und Ernst Fiala (alle sechs Cup-Erfolge) fehlt dem gebürtigen Kärntner somit nur mehr ein Cup-Gewinn. Ob er diesen allerdings noch erreichen wird, ist aktuell mehr als fraglich. Der Vertrag des routinierten Profis bei den Steirern läuft mit Saisonende aus und nachdem der Kapitän seinen Stammplatz in der aktuellen Saison verloren hat, sieht es aktuell nicht nach einem weiteren Verbleib bei den "Blackies" aus. Das letzte Wort ist allerdings noch nicht gesprochen. Der nächst erfolgreiche Cup-Sieger aus dem aktuellen Sturm-Kader ist David Affengruber, der auch schon drei Titel in seiner Vita stehen hat.

Auf Platz zwei der ewigen Cup-Sieger liegt übrigens Ex-Keeper Friedrich Koncilia, der viermal mit Wacker Tirol sowie dreimal mit der Wiener Austria den Pokalsieg erringen konnte. Die einsame Spitze bildet Salzburg-Dauerbrenner Andreas Ulmer, der nach einem Titel mit der Wiener Austria noch über neun weitere mit den Mozartstädtern jubeln durfte.