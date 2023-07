Nach bekannt gewordener Depression: Diskuswerfer Christoph Harting wird Dritter

Diskus-Olympiasieger Christoph Harting hat bei den deutschen Leichtathletik-Meisterschaften in Kassel mit Platz drei einen Achtungserfolg verbucht. Darüber hinaus gibt es Neuigkeiten zu Weitspringerin Malaika Mihambo.

Der 33-jährige Christoph Harting konnte mit 62,87 Metern bei den deutschen Leichtathletik-Meisterschaften in Kassel zwar noch nicht wieder an einstige Glanzzeiten anknüpfen. Besser waren am Sonntag aber nur der Magdeburger Henrik Janssen, der mit 63,93 Metern seinen ersten deutschen Titel gewann, und Steven Richter mit 63,57 Metern.

Für Harting wäre es der dritte Erfolg gewesen. Der 33-Jährige hatte zuletzt Depressionen öffentlich gemacht. Sieben Jahre nach Olympia-Gold in Rio dürfte ein WM-Ticket für den Berliner nicht mehr in Reichweite sein.

Der deutsche Verband will vorrangig Meister und Zweitplatzierte der Titelkämpfe für die WM in Budapest vom 19. bis 27. August nominieren und verlangt eine Bestätigungsnorm von 64,50 Metern. Hartings Bestweite in dieser Saison sind 63,22 Meter, die internationale WM-Norm liegt bei 67 Metern. Auch über die internationale Rangliste wäre ein Start derzeit nicht möglich.

Mihambo braucht einen Eisbeutel

Weitspringerin Malaika Mihambo hat sich unterdessen bei den deutschen Leichtathletik-Meisterschaften verletzt. Die Olympiasiegerin und zweimalige Weltmeisterin brach am Sonntag bei ihrem vierten Versuch mit leicht schmerzverzerrtem Gesicht den Anlauf ab, setzte sich auf den Boden und hielt sich einen Eisbeutel an den hinteren linken Oberschenkel. Zu ihren weiteren Versuchen trat sie danach nicht mehr an.

Zu diesem Zeitpunkt lag die 29-Jährige am Sonntag mit 6,93 Metern aus dem ersten Versuch klar in Führung. Damit hatte sie ihre persönliche Saisonbestleistung gleich um 27 Zentimeter und die deutsche Jahresbestweite verbessert.

Mihambo hatte bei den vergangenen Weltmeisterschaften in Eugene für den einzigen deutschen Titel gesorgt und strebt bei der am 19. August beginnenden WM in Budapest eigentlich den dritten WM-Titel nacheinander an.

Neuer deutscher Rekord über 200 Meter

Joshua Hartmann hat den deutschen Rekord über 200 Meter verbessert. Der Kölner gewann am Sonntag bei den nationalen Meisterschaften in 20,02 Sekunden den Titel. Damit war der 24-Jährige in Kassel deutlich schneller als der bisherige Rekordhalter Tobias Unger, der im Jahr 2005 in 20,20 Sekunden ins Ziel gesprintet war.

"Das bedeutet mir auf jeden Fall viel", sagte Hartmann in der ARD.

Durch seinen frühzeitigen Jubel verpasste Hartmann womöglich sogar die erste Zeit eines deutschen Athleten unter 20 Sekunden. "Hätte ich das gewusst, hätte ich den Arm nicht rausgetan. Ich weiß noch nicht, wie ich feiern werde, aber bestimmt ein bisschen", sagte Hartmann.

Ergebnisse, Meisterschaft in Kassel:

200 m

1. Joshua Hartmann (Köln) 20,02 Sek. DR; 2. Kevin Ugo (Bochum) 20,64; 3. Steven Müller (Friedberg) 20,70; 4. Jonas Hügen (München) 20,83; 5. Pascal Kirstges (Neuwied) 21,33; 6. Paul Erdle (Hamburg) 21,36; 7. Jakob Bruns (Münster) 21,47; 8. Moritz Mainka (Hamburg) 21,57



Männer



400 m

1. Manuel Sanders (Dortmund) 45,07 Sek.; 2. Jean Paul Bredau (Potsdam) 45,67; 3. Patrick Schneider (Bochum) 46,19; 4. Fabian Dammermann (Osnabrück) 46,31; 5. Niklas Noah Klei (Bünde) 46,65; 6. Marvin Schlegel (Chemnitz) 46,81; 7. Jonas Breitkopf (Dortmund) 47,32; 8. Johannes Nortmeyer (Sulzbach) 47,57



800 m

1. Luis Oberbeck (Göttingen) 1:47,48 Min.; 2. Dennis Biederbick (Frankfurt/M.) 1:47,84; 3. Emil Meggle (München) 1:47,98; 4. Adrian Engstler (Villingen-Schwenningen) 1:48,57; 5. Oskar Schwarzer (Groß-Gerau) 1:48,91; 6. Marvin Heinrich (Frankfurt/M.) 1:49,18; 7. Maximilian Pingpank (Hannover) 1:50,31; 8. Tim Holzapfel (Mössingen) 1:55,27



1500 m

1. Marius Probst (Bochum) 3:46,73 Min.; 2. Amos Bartelsmeyer (Frankfurt/M.) 3:47,30; 3. Elias Schreml (Dortmund) 3:47,60; 4. Timo Benitz (Dornstetten) 3:47,71; 5. Christoph Kessler (Karlsruhe) 3:47,90; 6. Maximilian Feist (Bochum) 3:48,22; 7. Marc Tortell (Karben) 3:48,46; 8. Sven Wagner (Königstein im Taunus) 3:48,51; 9. Maximilian Sluka (Bochum) 3:50,60; 10. Tim Assmann (Villingen-Schwenningen) 3:50,64



5000 m

1. Florian Bremm (Leutershausen) 13:35,65 Min.; 2. Maximilian Thorwirth (Düsseldorf) 13:35,70; 3. Sam Parsons (Frankfurt/M.) 13:37,99; 4. Davor Aaron Bienenfeld (Hanau) 13:38,00; 5. Mohamed Abdilaahi (Dortmund) 13:42,68; 6. Jan-Lukas Becker (Karlsruhe) 14:09,90; 7. Simon Stützel (Karlsruhe) 14:17,15; 8. Thorben Dietz (Gerolstein) 14:17,79; 9. Jonathan Dahlke (Leverkusen) 14:20,01; 10. Lorenz Baum (Tübingen) 14:20,46



400 m Hürden

1. Joshua Abuaku (Frankfurt/M.) 48,45 Sek.; 2. Constantin Preis (Sindelfingen) 48,45; 3. Darius Gußmann (Frankfurt/M.) 50,79; 4. Luca Hey (Kiel) 51,78; 5. Samuel Malte Thömmes (Faßberg) 51,90; 6. Jordan Gordon (Hannover) 52,71; 7. Niclas Jan Kaluza (Hildesheim) 53,52; 8. Janis-Elias Pohl (Frankfurt/M.) 59,71



4 x 100 m

1. TV Wattenscheid 01 (Michael Bryan, Kevin Ugo, Robin Erewa, Joshua Koßmann) 39,39 Sek.; 2. Hamburger SV 1 (Paul Erdle, Matti Wellm, Moritz Mainka, Lucas Ansah-Peprah) 39,49; 3. MTG Mannheim (Timo Lange, Robin Ganter, Jonas Kriesamer, Tim Alexander Kolbe) 39,74; 4. LG Brillux Münster 40,01; 5. Eintracht Frankfurt 2 40,13; 6. TSV Bayer Leverkusen 40,41; 7. LG Rhein-Wied 40,59; 8. LG Stadtwerke München 1 40,92; 9. DSHS Köln 40,94; 10. USC Mainz 41,19



Weitsprung

1. Simon Batz (Mannheim) 7,97 m; 2. Luka Herden (Münster) 7,91; 3. Fabian Heinle (Stuttgart) 7,70; 4. Kevin Brucha (Jena) 7,67; 5. Felix Wolter (Gräfelfing) 7,62; 6. Maximilian Busse (Münster) 7,30; 7. Kai Kazmirek (Neuwied) 7,25; 8. Valentin Brenner (Erfurt) 7,07



Diskuswurf

1. Henrik Janssen (Magdeburg) 63,93 m; 2. Steven Richter (Gelenau) 63,57; 3. Christoph Harting (Berlin) 62,87; 4. David Wrobel (Magdeburg) 62,67; 5. Daniel Jasinski (Bochum) 62,14; 6. Henning Prüfer (Potsdam) 61,38; 7. Marius Karges (Frankfurt/M.) 61,36; 8. Clemens Prüfer (Potsdam) 60,94; 9. Korbinian Häßler (Thum) 58,80; 10. Matteo Maulana (Gelenau) 56,10



Hammerwurf

1. Sören Klose (Frankfurt/M.) 73,90 m; 2. Konstantin Steinfurth (Eppstein) 68,33; 3. Christoph Gleixner (Frankfurt/M.) 67,65; 4. Fabio Hessling (Saarlouis) 65,98; 5. Raphael Winkelvoss (Einbeck) 64,17; 6. Torben Schaper (Hannover) 64,03; 7. Kai Hurych (Fürth) 63,48; 8. Corsin Wörner (Weisenbach) 61,38; 9. Lukas Winkler (Chemnitz) 61,23; 10. Michael Neuenroth (Frankfurt/M.) 58,49



Frauen



200 m

1. Alexandra Burghardt (Burghausen) 23,36 Sek.; 2. Lisa Nippgen (Mannheim) 23,37; 3. Denise Uphoff (München) 23,40; 4. Keshia Beverly Kwadwo (Paderborn) 23,47; 5. Louise Wieland (Hamburg) 23,49; 6. Vanessa Baldé (Hamburg) 23,83; 7. Lea Sophie Benzin (Dortmund) 23,85; 8. Holly Okuku (Wetzlar) 23,89



400 m

1. Skadi Schier (Berlin) 51,82 Sek.; 2. Corinna Schwab (Chemnitz) 52,27; 3. Alica Schmidt (Berlin) 52,37; 4. Elisa Lechleitner (Ludwigsburg) 52,78; 5. Judith Franzen (Leverkusen) 53,01; 6. Hannah Mergenthaler (Mannheim) 53,35; 7. Lisa Sophie Hartmann (Sindelfingen) 53,49; 8. Luna Thiel (Wolfsburg) 53,71



800 m

1. Alina Ammann (Essingen) 2:01,42 Min.; 2. Christina Hering (München) 2:01,46; 3. Majtie Kolberg (Bad Neuenahr-Ahrweiler) 2:01,52; 4. Jennifer Cathrin Hauke (Berlin) 2:04,48; 5. Vanessa Aniteye (Hamburg) 2:04,59; 6. Lara Tortell (Karben) 2:04,81; 7. Nele Göhl (Eckental) 2:07,00; 8. Tanja Spill (Dormagen) 2:11,44



1500 m

1. Katharina Trost (München) 4:09,05 Min.; 2. Hanna Klein (Tübingen) 4:09,88; 3. Nele Weßel (Frankfurt/M.) 4:13,12; 4. Verena Meisl (Bochum) 4:13,28; 5. Vera Coutellier (Köln) 4:15,23; 6. Anne Spickhoff (Regensburg) 4:17,89; 7. Valerie Koppler (München) 4:21,13; 8. Charlotte Augenstein (Karben) 4:21,41; 9. Antje Pfüller (Berlin) 4:22,24; 10. Tsambika Jäger (Pliezhausen) 4:28,38



400 m Hürden

1. Carolina Krafzik (Sindelfingen) 54,87 Sek.; 2. Eileen Demes (Neu-Isenburg) 55,72; 3. Melanie Böhm (Sindelfingen) 56,17; 4. Sylvia Schulz (Leverkusen) 56,39; 5. Karolina Pahlitzsch (Berlin) 57,86; 6. Anouk Krause-Jentsch (Berlin) 58,74; 7. Vivienne Morgenstern (Dresden) 59,05; 8. Anne Braun (Schwetzingen) 1:00,38 Min.



3000 m Hindernis

1. Lea Meyer (Löningen) 9:33,19 Min.; 2. Olivia Gürth (Diez) 9:45,55; 3. Pauline Meyer (Gronau) 9:54,60; 4. Amélie Svensson (Karlsruhe) 9:58,72; 5. Linda Wrede (Leverkusen) 9:59,77; 6. Agnes Thurid Gers (Berlin) 10:14,30; 7. Emma Graf (Pfungstadt) 10:35,21; 8. Darja Michel (Traunreut) 10:37,96; 9. Antje Alt (Karlsruhe) 10:40,57; 10. Constanze Paoli (Hanau) 10:41,87



4 x 100 m

1. SCC Berlin (Leonie Kluwig, Michelle Janiak, Nadine Reetz, Gina Lückenkemper) 43,91 Sek.; 2. VfL Sindelfingen (Jasmin Pansa, Carolina Krafzik, Lisa Sophie Hartmann, Jessica-Bianca Wessolly) 44,37; 3. LG Stadtwerke München (Marina Scherzl, Amelie-Sophie Lederer, Denise Uphoff, Hannah Fleischmann) 44,44; 4. TV Wattenscheid 01 1 44,46; 5. Eintracht Frankfurt 1 45,81; 6. Walld./Dielh./Eppelh. 45,88; 7. LT DSHS Köln 1 45,95; 8. MTV Lübeck 46,00; 9. TV Wattenscheid 01 2 46,18; 10. SV Werder Bremen 46,20



Hochsprung

1. Marie-Laurence Jungfleisch (Stuttgart) 1,84 m; 2. Laura Gröll (München) 1,81; Lavinja Jürgens (Rettenberg) 1,81; Anna-Sophie Schmitt (Saarbrücken) 1,81; 5. Christina Honsel (Bochum) 1,81; 6. Lea Halmans (Saarbrücken) 1,77; 7. Imke Onnen (Hannover) 1,77; 8. Luisa Deeken (Bochum) 1,77; 9. Celine Geissler (Sulz) 1,77; 10. Mareike Max (Bremen) 1,73; Marie Jung (Ulm) 1,73



Weitsprung

1. Malaika Mihambo (Brühl) 6,93 m; 2. Mikaelle Assani (Karlsruhe) 6,50; 3. Maryse Luzolo (Königstein im Taunus) 6,47; 4. Merle Homeier (Göttingen) 6,37; 5. Lea-Jasmin Riecke (Magdeburg) 6,27; 6. Nicola Kondziella (Bochum) 6,15; 7. Laura Müller (Saarbrücken) 6,10; 8. Malin Stavenow (Frankfurt/M.) 6,09; 9. Sophie Weißenberg (Leverkusen) 5,98; 10. Ruth Hildebrand (Mannheim) 5,83



Kugelstoß

1. Sara Gambetta (Halle/Saale) 18,51 m; 2. Yemisi Ogunleye (Mannheim) 17,91; 3. Julia Ritter (Bochum) 17,79; 4. Katharina Maisch (Gelenau) 17,65; 5. Lea Riedel (Sindelfingen) 16,92; 6. Annina Brandenburg (Bochum) 16,58; 7. Nina Ndubuisi (Schorndorf) 16,20; 8. Jule Steuer (Magdeburg) 15,89; 9. Jaqueline Gippner (Potsdam) 15,61; 10. Michelle Oehmichen (Halle/Saale) 15,46



Speerwurf

1. Christin Hussong (Zweibrücken) 56,79 m; 2. Dana Bergrath (Leverkusen) 56,11; 3. Victoria Krause (Leichlingen) 55,66; 4. Julia Ulbricht (Rostock) 55,36; 5. Leonie Tröger (Halle/Saale) 54,88; 6. Jana Marie Lowka (Frankfurt/M.) 54,70; 7. Lara Latz (Mainz) 53,09; 8. Alyssa John (Potsdam) 51,88; 9. Luisa Tremel (München) 49,79; 10. Louisa Gerhard (Leverkusen) 48,48