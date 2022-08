Nach Abschied vom SC Sand: Georgieva wechselt zu PSG

Marina Georgieva wird ab sofort für Paris Saint-Germain auflaufen. Wie die Französinnen am Donnerstag mitteilten, unterschrieb die österreichische Nationalspielerin einen Vertrag bis 2024.

Marina Georgieva hat einen neuen Verein gefunden: Die 25-Jährige unterschrieb bei Paris Saint-Germain einen Vertrag bis 2024. Das teilten die Französinnen am Donnerstag mit. Zuletzt war die Abwehrspielerin beim SC Sand aktiv, nach dem Abstieg aus der deutschen Bundesliga ließ die österreichische Nationalspielerin ihr Arbeitspapier in diesem Sommer jedoch auslaufen.

"Ich denke, jede Spielerin wäre glücklich, die Chance zu bekommen, für einen so renommierten Verein mit vielen talentierten Spielerinnen zu spielen. Ich bin sehr stolz darauf, diese Möglichkeit zu haben", blickt Georgieva der neuen Herausforderung in der französischen Hauptstadt entgegen.

In der Vorsaison scheiterte PSG in der Champions League nach dem Viertelfinalerfolg über Bayern München erst im Halbfinale am späteren Sieger Olympique Lyon. Auch in der Liga hatte Paris gegen das Team von Sonia Bompastor das Nachsehen.

nf