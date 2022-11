Musiala rutscht ab: Moukoko viertjüngster Debütant im DFB-Dress

Vier Tage vor seinem 18. Geburtstag feiert Youssoufa Moukoko im Oman sein Debüt in der deutschen Nationalmannschaft. Im entsprechenden Ranking ist der Dortmunder damit weit vorne zu finden.

Am 20. November 2004 erblickte Youssoufa Moukoko in Kameruns Hauptstadt Yaoundé das Licht der Welt. Fast auf den Tag genau 18 Jahre später spielt der BVB-Offensivmann erstmals im Trikot der deutschen Nationalmannschaft.

Bundestrainer Hansi Flick gab Moukoko bei der Generalprobe für die Katar-WM sogar das Startelf-Mandat für den Test im Oman - im Alter von 17 Jahren und 361 Tagen.

Seeler ist Dritter

Moukoko belegt in der Rangliste der jüngsten DFB-Debütanten damit den vierten Platz. Ganz vorne findet sich Willy Baumgärtner, der am 5. April 1908 im Alter von 17 Jahren und 104 Tagen beim 3:5 gegen die Schweiz erstmals für Deutschland spielte. Zwei Jahre später debütierte Marius Hiller - damals 17 Jahre und 241 Tage alt - beim 3:2 gegen die Eidgenossen für den DFB (3. April 1910).

Dritter ist die in diesem Jahr verstorbene HSV-Legende und DFB-Ehrenspielführer Uwe Seeler, der am 16. Oktober 1954 mit 17 Jahren und 345 Tagen sein erstes Länderspiel für Deutschland bestritt - ein 1:3 gegen Frankreich in einem Test einige Wochen nach dem WM-Gewinn in der Schweiz.

Hinter Seeler und exakt gleichauf mit Uwe Holz (18 Jahre und 27 Tage, Debüt: 20.03.1938 beim 2:1 gegen Luxemburg) ist Bayern-Jungstar Jamal Musiala nun nur noch Fünfter in der Rangfolge. Musiala debütierte am 25. März 2021 beim 3:0 gegen Island.

Wirtz und Götze rutschen ab

Ebenfalls in den Top 10 zu finden sind indes noch Florian Wirtz (Bayer Leverkusen, 18 Jahre und 122 Tage beim 2:0 gegen Liechtenstein am 2. September 2021) als Neunter und Mario Götze (Eintracht Frankfurt, 18 Jahre und 167 Tage beim 0:0 gegen Schweden am 17. November 2010 - also vor fast genau zwölf Jahren).